Teletrabajo y salario mínimo de 2.000 euros: conoce los programas completos de cara a las elecciones sindicales en Murcia

Los cinco sindicatos que aspiran a representar a los 3.047 trabajadores censados en el Ayuntamiento de Murcia están de campaña hasta este viernes. Las elecciones sindicales arrancaron el pasado miércoles y concluirán el martes 28 de abril, cuando tendrán lugar las votaciones desde las 8.00 horas hasta las 18.00 horas.

En este marco, los representantes sindicales visitan los centros de trabajo y promocionan sus propuestas. Incluso la ardilla Ardi, la mascota del Sindicato de Empleados Públicos (SIME), se sumó a la campaña para repartir gorras y folletos con el programa este lunes entre los empleados del mercado Saavedra Fajardo y la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía. Aunque Ardi ya estuvo el pasado miércoles en Abenarabi, donde trabajan unos 500 empleados municipales.

Desde UGT, envían a los trabajadores a diario, desglosado punto por punto, el programa base, detalló Fernando González, secretario general de UGT del Ayuntamiento.

Además, González detalló que han enviado una carta a todos los sindicatos para pedir de forma conjunta un proceso de funcionarización del personal que está en fraude de ley, es decir, los interinos o laborales temporales que han trabajado más de tres años en el Ayuntamiento. "La unidad sindical es fundamental", expresó el secretario general de UGT.

"Estamos visitando centros de trabajo y pidiendo el voto para nuestras candidaturas, tanto de funcionarios como de laborales", explicó, por su parte, el portavoz de Somos Sindicalistas, sindicato que presenta a un funcionario denunciante de corrupción.

"No voy a consentir un sindicalismo selectivo, no voy a aceptar continuar con un acuerdo marco donde no se adapta a leyes de rango superior y tampoco voy a pasar por alto más oposiciones con ofertas de empleo públicas caducadas o ascensos con 5 temas y sin titulación académica", indicó el candidato, Antonio Rico, candidato de Somos Sindicalistas, a este diario. "Vamos a aplicar la legalidad para todos sí o sí", concluyó Rubio.

"Estamos intentando visitar todos los centros de trabajo del Ayuntamiento, que son muchísimos y muy dispersos", explicaron desde Comisiones Obreras a esta redacción. Además, "tenemos asambleas de trabajadores para explicar nuestro programa electoral, este martes en el edificio de Moneo y el miércoles en Abenarabi", detallaron.

Resumen de las propuestas

Medidas como la negociación de las condiciones para el teletrabajo, así como el proceso de funcionarización, confluyen en los programas electorales de Somos Sindicalistas, SIME, UGT y CCOO.

En el mismo sentido, tanto el SIME como Somos Sindicalistas reivindican la corrección de las desigualdades salariales existentes en puestos tradicionalmente feminizados.

Además, los cuatro sindicatos plantean, con distintos matices, la necesidad de mejorar la provisión de puestos de trabajo, agilizar la cobertura de vacantes y hacer más transparentes los procesos internos.

Destacan también las bonificaciones para acceder a instalaciones deportivas municipales, propuestas por CC OO y Somos Sindicalistas -estos últimos piden que el acceso sea gratis-.

CC OO, además, pide bonificar los aparcamientos públicos para el personal del Ayuntamiento, mientras que UGT pide que se reserve para estos un porcentaje de las plazas.

En el ámbito salarial, SIME, Somos Sindicalistas y UGT coinciden en la necesidad de reducir las diferencias retributivas dentro de la plantilla.

En cuanto a las propuestas particulares, del SIME destacan la fijación de un salario mínimo de 2.000 euros mensuales, la creación de una tercera paga de 500 euros (vinculada a objetivos cumplidos por servicios) y la mejora de incentivos ligados a la jubilación, además de su apuesta por incorporar la inteligencia artificial sin la destrucción de empleo.

Somos Sindicalistas incluye varias medidas relativas a los servicios de emergencias, como son la revisión de los puestos de Bomberos y la reserva de determinados puestos en los parques de Bomberos para el personal que pudiera presentar limitaciones físico-psíquicas.

Además, proponen cubrir con un seguro de accidentes y fallecimiento, acorde con los riesgos que se asumen, en todos los servicios de emergencias y cumplir con la Ley Coordinación de la Policía Local, en referencia de la segunda actividad.

CC OO, por su parte, pone el foco en la organización del tiempo de trabajo, con propuestas como la jornada laboral concentrada en cuatro días y el impulso de distintas modalidades de jubilación —anticipada, parcial o sin penalización en largas carreras—.

De UGT, destacan propuestas como sacar a concurso en un plazo máximo de 6 meses las actuales Jefaturas de Unidad, Negociado y Sección (vacantes o de nueva creación) y hacer que los procesos selectivos sean concursos - oposición y se puntúe más el trabajo en el Ayuntamiento de Murcia.

Programas electorales

Objetivos de Comisiones Obreras

Funcionarización del personal laboral.

Negociación de las condiciones del teletrabajo.

Implantación de grupo B.

Jubilación parcial

Revisión del catálogo de puestos de trabajo.

Exigir la ejecución de las ofertas de empleo pendientes.

Creación de bolsas de trabajo de promoción interna temporal para todos los puestos de trabajo susceptibles de ser provistos mediante este sistema.

Transparencia en la gestión de las listas de espera, provisión de puestos de trabajo y en las solicitudes de traslado.

Plan general de provisión de puestos de trabajo (jefaturas de unidad, negociado y sección...)

Ampliación de los permisos retribuidos para cuidado de familiares dependientes.

Incluir ayudas sociales para los tratamientos de fisioterapia y psicoterapia.

Bonificación en aparcamientos públicos para el personal del ayuntamiento.

Coeficiente reductor para la nocturnidad.

Implantación de policía y subinspector de primera.

Jubilación anticipada sin penalización para vidas laborales de larga carrera de cotización.

Promoción interna de las agrupaciones profesionales a grupo C2 y bomberos de grupо C2 a C1.

Eliminación paulatina de las plazas de auxiliar administrativo y su transformación mediante promoción interna en plazas de administrativo.

Jubilación anticipada de todo el personal del S.P.E.I.S.

Promoción a especialistas de todo el personal del S.P.E.I.S.

Concentrar la jornada laboral en 4 días.

Regulación del pase a segunda actividad para el personal de escuelas infantiles.

Posibilidad de interrumpir el disfrute de las vacaciones por cualquier permiso al que se tenga derecho.

Promover la actividad física entre el personal del Ayuntamiento mediante, entre otras medidas, la bonificación del acceso a las instalaciones deportivas municipales.

Programa de Somos Sindicalistas

Proceso de funcionarización.

Revisión de la estructura retributiva para reducir la brecha existente entre niveles.

Corrección de las desigualdades salariales existentes en puestos tradicionalmente feminizados.

Publicación de los nombramientos y la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo completa.

Implantación efectiva del teletrabajo como medida de conciliación y adaptación al contexto actual de inflación y crisis energética.

Facilitar el acceso y establecer condiciones ventajosas, incluidos posibles descuentos, para el personal funcionario municipal en los aparcamientos disuasorios próximos a los centros de trabajo.

Acceso gratis para el personal municipal a las instalaciones deportivas municipales.

Realización periódica y efectiva de concursos de traslados, así como el acceso a jefaturas y puestos de responsabilidad mediante concursos de méritos.

Revisión de los puestos de Bomberos para que se pueda dar el servicio óptimo, dotándolos del personal necesario, así como homogeneizar las retribuciones para aquellos puestos que desarrollen funciones equivalentes.

Prever la reserva de determinados puestos en los Parques de Bomberos para el personal que pudiera presentar limitaciones físico-psíquicas.

Cubrir con un seguro de accidentes y fallecimiento, acorde con los riesgos que se asumen, en todos los servicios de emergencias

Cumplimiento de la Ley Coordinación de la Policía Local, en referencia de la segunda actividad

Se considera prioritario cubrir todas las plazas vacantes, así como la sustitución ágil de bajas laborales de forma efectiva.

Propuestas de UGT

Sacar a concurso en un plazo máximo de 6 meses las actuales Jefaturas de Unidad, Negociado y Sección (vacantes o de nueva creación).

Promoción de los procesos de funcionarización.

Hacer que los procesos selectivos sean concursos - oposición y se puntúe más el trabajo en el Ayuntamiento de Murcia.

Regular las atribuciones temporales de funciones.

Ejecutar las ofertas públicas de empleo en el año en el que se aprueban.

Convocar concursos de traslados en el Ayuntamiento de Murcia regularmente.

Eliminar los niveles entre puestos similares.

Agilizar la cobertura de bajas y vacantes.

Destinar un porcentaje de las plazas de parking municipales para el aparcamiento del personal municipal, mediante la creación de un abono adaptado al horario laboral y a un módico precio.

Propuestas económicas del SIME

Simplificación y revisión al alza del Catálogo de Puestos de Trabajo, reduciendo diferencias salariales y niveles dentro de un mismo grupo.

Reducción de la brecha salarial de género, especialmente en las Jefaturas de Unidad, Negociado, Sección y Servicio.

Establecimiento de un salario mínimo de 2.000 euros brutos mensuales para toda la plantilla.

Creación de un séptimo grado de carrera horizontal para empleados con más de 35 años de antigüedad (con retribución doble).

Actualización económica de las jornadas especiales e inclusión en pagas extraordinarias y permisos retribuidos.

Implantación de una tercera paga de 500 euros en septiembre a partir de 2028, vinculada a objetivos conseguidos por servicio.

Revisión y ampliación de las ayudas sociales, incluyendo, tratamientos de salud mental, ayuda para vehículos de movilidad personal y la mejora de indemnizaciones por kilometraje.

Reactivación de las aportaciones al Plan de Pensiones municipal.

Equiparación salarial entre personal laboral fijo y funcionarios, incluyendo asumir el Ayuntamiento la cotización por desempleo del personal laboral.

Revisión al alza de los incentivos por jubilación anticipada voluntaria.

Propuestas laborales del SIME

Implantación del teletrabajo en servicios compatibles.

Reclamación de la fijeza del personal en abuso de temporalidad según jurisprudencia europea; en su defecto, nueva oferta extraordinaria de consolidación.

Regulación clara y transparente de las listas de espera.

Refuerzo de la lucha contra la arbitrariedad en adscripciones, productividades y comisiones de servicio.

Creación de una Comisión de Transparencia e Igualdad para analizar denuncias y mejorar la equidad.

Implantación progresiva de la jubilación parcial y contrato de relevo.

Equiparación de condiciones laborales entre personal laboral y funcionario mediante cláusula general.

Mejora de la conciliación laboral y familiar mediante el teletrabajo, flexibilidad horaria, reloj abierto, adaptación de jornada y medidas específicas para custodia compartida.

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Propuestas organizativas del SIME