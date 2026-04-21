La Romería al Valle reunirá este fin de semana a 250 romeros en Murcia

La tradicional Romería al Valle reunirá a unos 250 romeros en Murcia este finde semana, que partirán desde la parroquia de San Francisco Javier, conocida como Padre Joseico, y pasarán por varios enclaves urbanos y naturales hasta llegar a Valle Perdido.

La peregrinación es una de las tradiciones más arraigadas de la Hermandad del Rocío de Murcia y "un ejemplo de cómo la cultura popular y la devoción se convierten en espacios de convivencia, participación y transmisión de nuestras raíces a las nuevas generaciones", destacó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en la presentación del evento.

Sábado

La jornada del sábado comenzará a las 9:30 horas con la bendición de los romeros, tras la cual, a las 10:00 horas, tendrá lugar la salida de la comitiva.

Después, se realizará el rezo del Ángelus en la iglesia del Carmen, a las 12.00 horas, y sobre las 14.00 horas los participantes compartirán una comida de hermandad y sesteo en el bulevar 'El Patiñero', en Patiño, antes de retomar el camino a las 16:30 horas en dirección al Valle Perdido, con parada en la parroquia de La Alberca.

La jornada concluirá con el rezo del rosario a medianoche en el campamento instalado en el propio valle, donde dormirán los propios romeros.

Domingo

El domingo, los actos continuarán con la celebración de una misa de campaña a las 13:00 horas, seguida de una paella popular. Por la tarde, en torno a las 17:00 horas, los romeros emprenderán el regreso hasta la parroquia del Padre Joseico.

La comitiva estará integrada por unos 250 romeros, así como caballos y carretas. Además, cerca de 60 personas pernoctarán en el Valle Perdido para velar al Simpecado, uno de los momentos más simbólicos de la celebración.

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La Hermandad del Rocío de Murcia, que cuenta con unos 400 hermanos, mantiene viva esta tradición desde finales de los años 80, cuando surgió a partir de la entonces Casa de Andalucía en Murcia.