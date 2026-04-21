Nueva Condomina y Guadalupe se unirán mediante 1.000 viviendas

Un corredor residencial que conectará la zona de Nueva Condomina con la pedanía de Guadalupe se proyecta en el municipio. Iberdrola Inmobiliaria tiene previsto levantar casi un millar de viviendas en los próximos años en un sector urbanístico que supera los dos millones de metros cuadrados.

"La unión de estos dos polos —Nueva Condomina y Guadalupe— da lugar al Eje Norte de Murcia, un territorio cohesionado y moderno que se aleja del concepto de 'salida de la ciudad' para convertirse en el destino preferido para vivir", expresó Juan Castellano, consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria.

En este sentido, el concejero agregó que "Iberdrola Inmobiliaria no solo vende viviendas; lidera una transformación urbana profunda que garantiza una Murcia más conectada, sostenible y próspera".

Asimismo, Castellano destacó que "el despliegue de estos proyectos residenciales funcionará como un potente motor económico, generando miles de empleos directos e indirectos vinculados a la construcción, la ingeniería y los servicios, así como un alivio a la escasez de vivienda de calidad que está soportando la ciudad".

De jacuzzis a campo de golf

Ya han salido al mercado las primeras 174 viviendas, en la zona de Nueva Condomina, que se distribuyen en dos torres que "se convertirán en el nuevo emblema del skyline murciano", explica la empresa en un comunicado.

Estos inmuebles son de 1 a 4 dormitorios y todos ellos están dotados con garaje y trastero. Además, en las plantas bajas hay piscina privada y, en los áticos, jacuzzi o piscina privada y vistas panorámicas.

Además, Iberdrola ofrecerá servicios adicionales, como un 'oasis tropical' -una lámina de agua de 800 metros cuadrados con efecto playa, piscina para adultos y niños, sauna finlandesa y hammam-.

También se construirá una zona deportiva para fútbol sala y básquet, un área de crossfit outdoor, un gimnasio y un campo de recreo para golf (pitch and putt).

Otro de los servicios paralelos son los espacios de coworking que estarán equipados para el teletrabajo, gastro-bar con cocina de diseño, así como un pet spa para el cuidado de mascotas.

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Con todo, estas viviendas que salen ahora a la venta, pertenecientes a Íkono Homes, son el primer paso "el proyecto residencial de la compañía más ambicioso en la Región", aseguran desde Iberdrola.