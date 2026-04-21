La Fuensanta peregrina este martes a Los Garres: horario, recorrido y calles cortadas

Tras visitar y hacer noche en la parroquia de Los Dolores, la Virgen de la Fuensanta continúa este martes su peregrinación por varías pedanías de Murcia.

La patrona de Murcia, que se encuentraba hasta este lunes en la Catedral desde que fue bajada de su Santuario en Algezares a finales de febrero para pasar allí la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas, bajo el lema 'Reina de nuestras almas', con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación.

La primera parada de la Morenica fue Los Dolores y ahora llega el turno de Los Garres. Este martes, a partir de las 19.00 horas, la Virgen será trasladada en romería desde una pedanía hasta otra.

Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Los Dolores

La Virgen de la Fuensanta saldrá a las 19.00 horas de la calle iglesia de Los Dolores y seguirá el siguiente itinerario:

Iglesia de Los Dolores

Calle Mayor

Camino de Tiñosa

Avenida del Palmar

Calle Mayor

Iglesia de Los Garres

Así, a partir de las siete de la tarde el tráfico en dichas vías se verá cortado con motivo de la peregrinación. La Policía Local de Murcia ha establecido un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona y recomienda a los usuarios planificar su ruta y seguir las indicaciones de los agentes.