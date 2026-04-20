Romería
La Virgen de la Fuensanta ya peregrina por Murcia y Los Dolores la recibe con jinetes a caballo
La Patrona salió de la Catedral entre aplausos y vestida con un manto blanco bordado en dorado y con detalles florales
La Fuensanta ya ha iniciado su recorrido por todas las pedanías de Murcia en la primera de las tres peregrinaciones organizadas con motivo del centenario de su coronación.
Las campanas de la Catedral repicaron este lunes a las cinco de la tarde para llamar a los fieles a la santa misa y la Patrona, que aguardaba en el templo de Belluga desde el inicio de la Semana Santa, fue ataviada con una saya granate y un manto blanco, bordado en dorado y con detalles florales de color, para emprender la peregrinación.
Tras la lectura del Evangelio y los cantos eclesiásticos -que hicieron aflorar las lágrimas en algunos fieles-, la eucaristía concluyó con la proclama: "¡Viva la Virgen de la Fuensanta!, ¡viva la reina y señora de Murcia!".
Al término de la santa misa, comenzó a sonar el órgano y la Patrona salió de la Catedral entre aplausos y a hombros de miembros de la Hermandad de Caballeros de la Fuensanta.
Arropada por sus fieles, la Patrona partió rumbo a Los Dolores, la primera parada del itinerario de la peregrinación en la que la Fuensanta visitará todas las pedanías de Murcia, así como las localidades de Alcantarilla, Beniel y Santomera, del 20 de abril al 14 de junio.
Cortejo
Tras salir de la Catedral, el himno de España resonó en la plaza del Cardenal Belluga y la Fuensanta recorrió en procesión la plaza Cristo de la Salud, el paseo Teniente Flomesta, el paseo de Garay, la avenida Infante Juan Manuel y la avenida Región Murciana, hasta llegar a la calle Mayor de Los Dolores, donde los vecinos habían preparado una recepción como la que se organizó durante la última visita de la Patrona a la pedanía, hace ya décadas.
Así, a la llegada del cortejo a Los Dolores, poco después de las siete de la tarde, aguardaba una romería con jinetes a caballo, las cuatro cofradías de la pedanía y la peña huertana, además de un piquete de las Fuerzas Armadas para escoltar a la Fuensanta.
La siguiente parada del itinerario será la pedanía de Los Garres, donde se recibirá a la Patrona con confeti el 21 de abril a las 20.30 horas en el puente de camino de Tiñosa para su traslado a la iglesia del Cristo de las Misericordias.
Al día siguiente, los alumnos de los colegios Antonio Díaz y Severo Ochoa realizarán una ofrenda floral a la Fuensanta y cantarán el aguinaldo huertano que han compuesto en honor a la Patrona. Más tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar una misa antes del traslado de la talla a San José de la Vega.
Y, localidad a localidad, la Patrona recorrerá todo el entorno metropolitano de Murcia, antes de regresar a su Santuario en Algezares el 14 de junio.
Itinerario de la peregrinación de la Fuensanta
- 20 de abril: catedral de Los Dolores
- 21 de abril: Los Garres
- 22 de abril: San José de la Vega
- 23 de abril: parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, después de pasar por las parroquias de San Antonio de Padua, en la plaza Pedro Pou del barrio de San Antolín, y por la de San Juan Bautista, en la plaza del escultor José Ortiz García de Beniaján.
- 24 de abril: iglesia de San José Obrero, en El Bojal, y la ermita de San Blas, en Torreagüera
- 25 de abril: ermita Nuestra Señora de La Huerta de Los Ramos
- 26 de abril: ermita de la de la Virgen de la Oliva en Alquerías
- 27 de abril: Zeneta
- 28 de abril: ermita de La Basca de Beniel
- 29 de abril: ermita de El Secano de El Raal
- 30 de abril: Huerto Madre Esperanza de el Siscar
- 1 de mayo: ermita de El Calvario de Santomera
- 2 de mayo: ermita de El Campillo de Cobatillas
- 3 de mayo: ermita de San Cayetano de El Esparragal
- 4 de mayo: ermita de la Cueva de Monteagudo.
- 5 de mayo: Orilla del Azarbe
- 6 de mayo: Santa Cruz
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
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