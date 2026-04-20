Taller gratis de avistamiento de aves este fin de semana en Murcia

Los talleres gratis de avistamiento de aves en familia continúan en Murcia este fin de semana. En concreto, será el Jardín de Santa Rosa, en Santiago el Mayor, el escenario de esta actividad que ya se ha desarrollado en otros entornos del municipio como el barrio de El Infante y el Jardín de Floridablanca, en el barrio del Carmen.

La iniciativa "permite a los vecinos descubrir la riqueza natural que existe en nuestro municipio, al tiempo que se fomenta la concienciación ambiental desde la infancia", destacó la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, este martes en la presentación del evento.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril, de 11:00 a 13:00 horas, y no requiere de inscripción previa. El taller será guiado por especialistas de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y permitirá a los participantes aprender a identificar las especies más habituales en el sur del municipio.

Especies más usuales

Durante esta primavera, los técnicos de ANSE realizarán un nuevo censo que permitirá comparar los resultados con los obtenidos el año anterior, cuando se registraron 48 especies y un total de 666 ejemplares.

Destaca el entorno de Barriomar, junto al río Segura, como el que mayor número de especies e individuos presenta (24 especies y 336 aves). Por contra, en las áreas más urbanizadas la diversidad se reduce a 9 especies y 70 ejemplares.

Entre las especies más observadas en los estudios anteriores desarrollados por ANSE se encuentran la paloma torcaz, la curruca capirotada, la cotorra argentina y el estornino negro, especialmente en entornos cercanos al río Segura con vegetación arbórea, como el almez, que proporcionan alimento y refugio a las aves durante los meses fríos.

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El estudio "confirma que la presencia de arbolado, zonas verdes y continuidad ecológica resulta fundamental para favorecer la fauna urbana, destacando especies como el martín pescador, junto a otras más comunes como el mirlo, la lavandera blanca o la curruca cabecinegra", explican desde el Consistorio en un comunicado.