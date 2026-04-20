La pizzería más famosa de Murcia abre en un nuevo local donde nadie ha logrado triunfar en años

Hay esquinas en Murcia que parecen tener mala suerte. Una de ellas está en Ronda Norte, junto a la conocida cafetería Piccadilly, donde más de tres negocios han cerrado en pocos años sin lograr cuajar. Pero ha llegado uno nuevo que en la capital parace hecho a prueba de bombas.

La pizzería más famosa de la ciudad acaba de plantar bandera justo ahí, con un mensaje claro en sus redes sociales: "Llegamos a Ronda Norte y venimos con todo". Y viniendo de quien viene, pocos se atreven a dudarlo.

De la antigua bolera de Santiago el Mayor a una de las cadenas más reconocidas de la Región

Detrás de cada local de La Pierotti hay un hombre con acento porteño y filosofía de hormiga. Nicolás Pierotti llegó desde Buenos Aires, primero pasó por Huelva (donde también tiene pizzería y donde reconoce que le encantan las playas) y acabó instalándose en Murcia, una ciudad que lo adoptó y a la que él ha devuelto el favor con creces.

Hace más de quince años, abrió su primera pizzería en la antigua bolera del barrio de Santiago el Mayor. Sin grandes inversiones ni catálogos de diseño. Como él mismo recuerda: "Monté una pizzería con palitos y cañitas. Usé un modelo de montaje de cosas usadas y darle otro enfoque. No quería totalmente todo Ikea o todo modelo". Esa apuesta por lo auténtico, lo reciclado y lo cercano conectó de inmediato con los murcianos. "La gente venía de Molina de Segura, venían de todos lados a probar nuestras pizzas", cuenta.

Doce pizzerías en Murcia capital y casi 30 en toda España

La Pierotti tiene hoy entre 24 y 25 locales en la Región de Murcia y ronda los 30 en toda España, con presencia también en Huelva y en Torrevieja. En Murcia ciudad, el de Ronda Norte será el número doce. Una cifra que habla por sí sola.

La cadena supera los 300.000 pedidos anuales y cuenta con un centro logístico propio en San Ginés desde donde distribuye ingredientes etiquetados con su marca. Un sistema que le permite controlar la calidad en cada uno de sus locales, algo que Pierotti considera innegociable.

El secreto está en la mozzarella (y en no engañar al cliente)

Pregunta a cualquier habitual de La Pierotti por qué repite y casi todos mencionan lo mismo: el queso. No es casualidad. Nicolás Pierotti es tajante al respecto: "Gastamos una mozzarella 100%, no es mezcla ni 80/20. Si la mozzarella se estira bien es porque no lleva mezcla. Cuando se corta, lleva grasa y te cae muy pesada".

Una apuesta por la calidad real que convive con una política de precios pensada para que nadie se quede fuera. Su filosofía de negocio lo dice todo: "Yo busco un público popular, clase que coman calidad y que puedan comer con el bolsillo, que pueda venir una familia que se pida dos pizzas familiares, que se tomen una botella de agua quizás, que no me importa, aunque no se pidan refresco. Pero que esa familia haya salido a cenar esa noche, porque sé que la situación económica está complicada para todo el mundo".

Cada local, decorado a mano por el propio Nicolás

Hay otro detalle que distingue a La Pierotti de cualquier franquicia al uso: la decoración. No hay plantillas ni manuales de estilo corporativo. Nicolás Pierotti visita personalmente los mercadillos para elegir cuadros, muebles antiguos y objetos con historia. "Yo decoro todos los locales. Me voy a los mercadillos, voy a los sitios a elegir los cuadros. Cuando veo uno, ya sé en qué hueco de la pizzería lo voy a meter".

Un empresario que no olvida a su gente

Quizás lo que más diferencia a Nicolás Pierotti del prototipo de empresario en expansión es su relación con las personas que trabajan para él. La Pierotti es, para muchos jóvenes murcianos, el primer empleo. Y él lo sabe y lo valora: "Vienen muchos chicos a buscar trabajo tímidos, su primer trabajo. Nadie nació aprendiendo y aquí le enseñamos".

Durante la pandemia, cuando todo el sector de la hostelería echó el cierre, Pierotti tomó una decisión que dice mucho de su carácter: "Saqué mis ahorros, abrimos locales pequeñitos solo 'take away'… para meter a un cocinero ahí y tener por lo menos dos personas en activo otra vez".

No es la imagen típica del empresario de éxito. Él mismo se define de otra manera: "Yo soy una persona que no salgo por las noches, no fumo, no bebo, hormiguita, he ahorrado, he ahorrado un año entero, monté la segunda pizzería con esos ahorros".

Ronda Norte, a punto de estrenar sabor

La nueva pizzería de Ronda Norte, 9, ya ha levantado el telón y los murcianos de la zona no han tardado en reaccionar. En Instagram, la cuenta oficial de La Pierotti lanzó la pregunta que muchos ya se están haciendo: "¿Ya sabes con quién vienes a estrenarlo?"

Una esquina que acumulaba fracasos tiene ahora una nueva oportunidad. Y esta vez, con uno de los nombres más sólidos de la hostelería murciana. Si la historia de La Pierotti ha demostrado algo, es que Nicolás Pierotti convierte los lugares improbables en sitios a los que la gente quiere volver.