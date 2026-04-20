Las obras del nuevo vial de San José de la Vega encaran su recta final

Las obras del nuevo vial de la pedanía murciana de San José de la Vega encaran su fase final al completarse el asfaltado. En los próximos días se procederá a la instalación del alumbrado público y la señalización, pasos previos a su puesta en servicio, así lo ha explicado la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, quien, junto al presidente de la Junta Municipal de San José de la Vega, Antonio José Aráez, ha visitado el avance de las obras de este vial que conectará la calle Mayor con la Avenida de Levante.

Esta actuación mejorará la calidad de vida de los vecinos, optimizará la movilidad y reforzará la seguridad vial y peatonal en la pedanía, según han informado desde el Consistorio.

El proyecto permitirá habilitar un nuevo acceso directo al centro urbano desde la avenida de Levante a través de la calle Tiñosa, lo que contribuirá a descongestionar el tráfico en la calle Mayor y en la avenida de la Libertad, dos de los puntos con mayor intensidad circulatoria de la zona. De este modo, se favorecerá una mayor fluidez del tráfico y se incrementará la comodidad y seguridad en los desplazamientos diarios.

Durante la visita técnica, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha subrayado que "esta conexión permitirá un acceso mucho más seguro, rápido y amable a la Calle Mayor de San José de la Vega, incorporando carril bici y acera peatonal. La vertebración territorial de nuestras pedanías pasa por actuaciones como esta, que no solo resuelven necesidades de infraestructura, sino que también refuerzan la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre vecinos".

El proyecto incluye la prolongación del carril bici desde la avenida de Levante hasta la calle Mayor. Este contará con una anchura de 2 metros y pavimento verde para facilitar su identificación, además de estar separado del tráfico mediante elementos de balizamiento.

Asimismo, se habilita una banda peatonal de 1,50 metros, diferenciada con pavimento rojo, que garantiza un tránsito seguro para los peatones. Por primera vez, este espacio integrará de forma conjunta los desplazamientos a pie, en bicicleta y en vehículo.

La actuación contempla también la ejecución de un nuevo acceso rodado y peatonal a la Calle Tiñosa, que incluirá un carril de giro directo, un muro de contención para la construcción de una rampa accesible, la reconfiguración de la instalación semafórica, así como la mejora del drenaje de aguas pluviales y la instalación de nuevo alumbrado público. Todo ello permitirá mejorar la accesibilidad desde el paso de peatones semaforizado y aumentar la seguridad en el entorno.

El nuevo vial contará con una longitud total de 150 metros, dos carriles de circulación -uno por sentido-, un nuevo paso de peatones y ciclista accesible en la intersección con la calle Mayor, y una adecuada separación entre los distintos modos de transporte, favoreciendo una convivencia segura y ordenada.

Las obras, que han incluido trabajos de cimentación, excavaciones, construcción de muros de contención y movimientos de tierra, cuentan con una inversión de 182.177,32 euros (IVA incluido).