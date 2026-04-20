Dos nuevos camiones para el Cuerpo de Bomberos de Murcia

Dos nuevas autobombas se incorporan al Cuerpo de Bomberos de Murcia. Los vehículos, que suponen una inversión de casi un millón de euros, fueron presentados este lunes por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y se pondrán en marcha el mes de mayo, una vez completada su dotación de material.

Estos camiones están diseñados para actuar tanto en entornos urbanos como rurales, aunque están especialmente pensados para actuaciones en huertos, solares y zonas de matorral. Cada una de las dos unidades, de la marca SCANIA, modelo P450, tiene un precio de 398.523 euros, por lo que el gasto total asciende a 964.425 euros.

Las nuevas autobombas prestarán servicio en el Parque Central de El Infante, donde sustituirán a dos vehículos tipo BUP con más de 20 años de antigüedad.

Características

Ambas unidades cuentan con cabina doble con capacidad para seis efectivos y disponen de un sistema de autoprotección que permite la refrigeración de todo el perímetro del vehículo, incluyendo cabina y ruedas, aumentando la seguridad en intervenciones de alto riesgo.

Además, incorporan un depósito de agua de 3.500 litros, apto también para el transporte de agua potable, así como un depósito adicional de 100 litros de espumógeno con dosificador electrónico automático.

Desde el Consistorio recuerdan que las dos nuevas autobombas se suman a los dos nuevos vehículos FSV (Vehículos de Salvamentos Varios), destinados a intervenciones complejas adquiridos recientemente, ubicadas en los parques de Bomberos del Infante y Espinardo, con una inversión total de 1.752.700 euros.

Estos vehículos, diseñados para actuaciones en accidentes de tráfico, rescates y trabajos de estabilización, cuentan con equipamiento como herramientas de descarcelación eléctricas, grúa hidráulica de gran capacidad, cabrestante y generador trifásico.

Renovado el contrato de mantenimiento

Actualmente, el cuerpo de Bomberos cuenta con una flota de casi 40 vehículos operativos. Además, la Junta de Gobierno licitó el nuevo contrato para el mantenimiento correctivo de los sistemas de carrozado y bombas de los vehículos del servicio, con un presupuesto total de 363.635 euros y una duración inicial de tres años, prorrogable hasta dos más.

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Este contrato, que ya licitado mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, se divide en dos lotes: por un lado, el mantenimiento del carrozado especial y los elementos del chasis; y, por el otro, el de las bombas hidráulicas y motobombas.