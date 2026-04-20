Iberdrola saca a la venta 174 viviendas en Murcia en la zona de Nueva Condomina

Un total 174 viviendas ubicadas en la zona de Nueva Condomina en Murcia salen al mercado. Los inmuebles se distribuyen en dos torres que "se convertirán en el nuevo emblema del skyline murciano", explica Iberdrola Inmobiliaria en un comunicado.

Aunque el sector urbanístico supera los dos millones de metros cuadrados de superficie en los que Iberdrola tiene previsto levantar casi un millar de viviendas en los próximos años.

Así, estas viviendas que salen ahora a la venta, pertenecientes a Íkono Homes, son el primer paso "el proyecto residencial de la compañía más ambicioso en la Región", expresan desde la empresa en un comunicado.

Creación de empleo

"Este lanzamiento no es solo una nueva promoción de viviendas, ya que representa el arranque de la mayor metamorfosis urbana que ha vivido el norte de la ciudad en las últimas décadas, situando a la compañía como el arquitecto principal de la Murcia del futuro, por lo que la ciudad se prepara para un hito que marcará un antes y un después en su fisonomía urbana", expresó Juan Castellano, consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria.

Además, "el proyecto, que se ubica en una de las parcelas más privilegiadas de Nueva Condomina, nace con la vocación de redefinir el estándar de calidad de vida en la ciudad", agregó el consejero.

Asimismo, Castellano destacó que todo esto va a suponer "una fuerte inversión financiera y un espaldarazo para la economía local", pues "el despliegue de estos proyectos residenciales funcionará como un potente motor económico, generando miles de empleos directos e indirectos vinculados a la construcción, la ingeniería y los servicios, así como un alivio a la escasez de vivienda de calidad que está soportando la ciudad".

Inmuebles y servicios

Las viviendas en venta son de 1 a 4 dormitorios, todas ellas con garaje y trastero. Además, en las plantas bajas hay piscina privada y, en los áticos, jacuzzi o piscina privada y vistas panorámicas.

Además, habrá algunos servicios adicionales en el complejo como un 'oasis tropical', una lámina de agua de 800 metros cuadrados con efecto playa, piscina para adultos y niños, sauna finlandesa y hammam.

También se construirá una zona deportiva para fútbol sala y básquet, un área de crossfit outdoor, un gimnasio y un campo de recreo para golf (pitch and putt).

Otro de los servicios paralelos son los espacios de coworking que estarán equipados para el teletrabajo, gastro-bar con cocina de diseño, así como un pet spa para el cuidado de mascotas.

De Nueva Condomina a Guadalupe

Aunque no se trata de una promoción residencial aislada, pues la compañía ha diseñado un corredor residencial que conecta este sector con la pedanía de Guadalupe, donde ya ha consolidado promociones como Mirador de los Jerónimos I y II y Qintal Homes.

En Guadalupe, Iberdrola ha trabajado con modelos habitacionales como el Build to Rent (construir para alquilar), para responder a la demanda de jóvenes profesionales y del entorno universitario, explican desde la empresa.

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"La unión de estos dos polos —Nueva Condomina y Guadalupe— da lugar al Eje Norte de Murcia, un territorio cohesionado y moderno que se aleja del concepto de 'salida de la ciudad' para convertirse en el destino preferido para vivir. Con el inicio inminente de la comercialización de Íkono Homes, Iberdrola Inmobiliaria no solo vende viviendas; lidera una transformación urbana profunda que garantiza una Murcia más conectada, sostenible y próspera", concluyó el consejero delegado de Iberdrola Inmobiliaria.