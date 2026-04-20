La Fuensanta peregrina este lunes a Los Dolores: horario, recorrido y calles cortadas

La Virgen de la Fuensanta inicia este lunes su peregrinación por varías pedanías de Murcia, así como las localidades de Alcantarilla, Beniel y Santomera.

La patrona de Murcia, que se encuentra en la Catedral desde que fue bajada de su Santuario en Algezares a finales de febrero para pasar allí la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas, bajo el lema 'Reina de nuestras almas', con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación.

La primera parada de la Morenica será Los Dolores. Este lunes, a partir de las 18.00 horas, la Virgen será trasladada en romería desde la Catedral de Murcia hasta la iglesia de la citada pedanía.

Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Los Dolores

La Virgen de la Fuensanta saldrá a las 18.00 horas de la Catedral de Murcia y seguirá el siguiente itinerario:

Catedral de Murcia

Plaza Cristo de la Salud

Paseo Teniente Flomesta

Paseo de Garay

Avenida Infante Juan Manuel

Avenida Región Murciana

Calle Mayor de Los Dolores

Así, a partir de las seis de la tarde el tráfico en dichas vías se verá cortado con motivo de la peregrinación. La Policía Local de Murcia ha establecido un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona y recomienda a los usuarios planificar su ruta y seguir las indicaciones de los agentes.