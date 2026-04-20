Romería
La Fuensanta peregrina este lunes a Los Dolores: horario, recorrido y calles cortadas
La Virgen inicia sus visitas a las pedanías de Murcia con motivo del centenario de su coronación
La Virgen de la Fuensanta inicia este lunes su peregrinación por varías pedanías de Murcia, así como las localidades de Alcantarilla, Beniel y Santomera.
La patrona de Murcia, que se encuentra en la Catedral desde que fue bajada de su Santuario en Algezares a finales de febrero para pasar allí la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas, bajo el lema 'Reina de nuestras almas', con motivo de la conmemoración del centenario de su coronación.
La primera parada de la Morenica será Los Dolores. Este lunes, a partir de las 18.00 horas, la Virgen será trasladada en romería desde la Catedral de Murcia hasta la iglesia de la citada pedanía.
Recorrido de la peregrinación de la Virgen de la Fuensanta a Los Dolores
La Virgen de la Fuensanta saldrá a las 18.00 horas de la Catedral de Murcia y seguirá el siguiente itinerario:
- Catedral de Murcia
- Plaza Cristo de la Salud
- Paseo Teniente Flomesta
- Paseo de Garay
- Avenida Infante Juan Manuel
- Avenida Región Murciana
- Calle Mayor de Los Dolores
Así, a partir de las seis de la tarde el tráfico en dichas vías se verá cortado con motivo de la peregrinación. La Policía Local de Murcia ha establecido un dispositivo especial para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona y recomienda a los usuarios planificar su ruta y seguir las indicaciones de los agentes.
Peregrinación de la Fuensanta
- 20 de abril: catedral de Los Dolores
- 21 de abril: Los Garres
- 22 de abril: San José de la Vega
- 23 de abril: parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, después de pasar por las parroquias de San Antonio de Padua, en la plaza Pedro Pou del barrio de San Antolín, y por la de San Juan Bautista, en la plaza del escultor José Ortiz García de Beniaján.
- 24 de abril: iglesia de San José Obrero, en El Bojal, y la ermita de San Blas, en Torreagüera
- 25 de abril: ermita Nuestra Señora de La Huerta de Los Ramos
- 26 de abril: ermita de la de la Virgen de la Oliva en Alquerías
- 27 de abril: Zeneta
- 28 de abril: ermita de La Basca de Beniel
- 29 de abril: ermita de El Secano de El Raal
- 30 de abril: Huerto Madre Esperanza de el Siscar
- 1 de mayo: ermita de El Calvario de Santomera
- 2 de mayo: ermita de El Campillo de Cobatillas
- 3 de mayo: ermita de San Cayetano de El Esparragal
- 4 de mayo: ermita de la Cueva de Monteagudo.
- 5 de mayo: Orilla del Azarbe
- 6 de mayo: Santa Cruz
- 7 de mayo: Llano de Brujas
- 8 de mayo: la ermita de los Remedios de Casillas
- 9 de mayo: Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos
- 10 de mayo: Zarandona
- 11 de mayo: Santiago y Zaraiche
- 12 de mayo: Cabezo de Torres
- 13 de mayo: Churra
- 14 de mayo: El Puntal
- 15 de mayo: Espinardo
- 16 de mayo: barrio de El Espíritu Santo y Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.
- 17 de mayo: ermita de San Juan en Guadalupe
- 18 de mayo: La Arboraleja y La Albatalía
- 19 de mayo: Rincón de Beniscornia
- 20 de mayo: Universidad Católica San Antonio (UCAM)
- 21 de mayo: ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora
- 22 de mayo: Javalí Viejo
- 23 de mayo: Javalí Nuevo
- 24 de mayo: Brigada Paracaidista y desde allí pasará por
- 25 de mayo: Sangonera la Seca
- 26 de mayo: La Asunción (Alcantarilla)
- 27 de mayo: en el barrio de San Roque (Alcantarilla)
- 28 de mayo: San Pedro (Alcantarilla) y Puebla de Soto
- 29 de mayo: La Raya
- 30 de mayo: Rincón de Seca
- 31 de mayo: residencia de mayores Hogar de Nazaret y ermita de Funes de Nonduermas
- 1 de junio: ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta
- 2 de junio: ermita de Burgos de San Ginés
- 3 de junio: Sangonera La Verde
- Del 4 al 6 de junio: El Palmar
- 6 de junio: Aljucer
- 7 de junio: La Alberca
- 8 de junio: Santo Ángel (residencia Caser y colegio Cristo Crucificado Villa Pilar)
- 9 de junio: Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente,
- 10 de junio: residencia de ancianos Hogar de Betania (Los Alburquerques) y sede de Jesús Abandonado en Patiño
- 11 de junio: Santiago El Mayor
- 12 de junio: Barrio de El Progreso
- 13 de junio: seminario de Algezares
- 14 de junio: Santuario de Algezares
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