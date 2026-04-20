Patrimonio
El entorno del Castillejo de Monteagudo estrena un recorrido guiado a través de señales
El itinerario dura una hora e incluye puntos como el acceso al Palacio de Ibn Mardanís, el Castillo de Larache y la Alberca del Molino Armero
Las Fortalezas del Rey Lobo estrenan una ruta guiada de una hora de duración a través de 25 señales en puntos como el Castillejo de Monteagudo, el acceso al Palacio de Ibn Mardanís, el Castillo de Larache y la Alberca del Molino Armero.
"Con esta actuación se da un nuevo paso para poner en valor este sitio histórico, facilitando que vecinos y visitantes puedan comprender y disfrutar mejor de este espacio único, conectando todos sus elementos patrimoniales en un recorrido señalizado e informativo", explicó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quien inauguró este lunes el nuevo itinerario que discurre por la huerta y márgenes de las acequias.
A través de las 25 señales instaladas, los visitantes podrán realizar un itinerario a pie de aproximadamente una hora de duración, con información sobre los principales puntos de interés, metros de las distancias a recorrer y la dirección a seguir en cada tramo.
Con una inversión de 10.950 euros, el sistema instalado abarca un ámbito de más de 1,5 millones de metros cuadrados con señales diseñadas para integrarse en el entorno natural y patrimonial
Los postes, de madera o metálicos según su ubicación, incorporan cada uno de ellos cuatro flechas direccionales, así como información identificativa del recorrido.
En este sentido, Marco Antonio Fernández subrayó que "seguimos avanzando en la recuperación y difusión de nuestro patrimonio, fomentando el turismo cultural y acercando nuestra historia a todos los públicos".
- La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
- Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
- En directo: Eldense-FC Cartagena
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
- La Región acumula hasta 158 grandes bolsas de suelo para levantar más de 356.000 viviendas pendientes
- Consulta todos los ganadores de la Ruta de las Fortalezas 2026: desde la prueba general hasta las categorías infantiles
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros