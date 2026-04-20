El entorno del Castillejo de Monteagudo estrena un recorrido guiado a través de señales

Las Fortalezas del Rey Lobo estrenan una ruta guiada de una hora de duración a través de 25 señales en puntos como el Castillejo de Monteagudo, el acceso al Palacio de Ibn Mardanís, el Castillo de Larache y la Alberca del Molino Armero.

"Con esta actuación se da un nuevo paso para poner en valor este sitio histórico, facilitando que vecinos y visitantes puedan comprender y disfrutar mejor de este espacio único, conectando todos sus elementos patrimoniales en un recorrido señalizado e informativo", explicó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quien inauguró este lunes el nuevo itinerario que discurre por la huerta y márgenes de las acequias.

A través de las 25 señales instaladas, los visitantes podrán realizar un itinerario a pie de aproximadamente una hora de duración, con información sobre los principales puntos de interés, metros de las distancias a recorrer y la dirección a seguir en cada tramo.

Con una inversión de 10.950 euros, el sistema instalado abarca un ámbito de más de 1,5 millones de metros cuadrados con señales diseñadas para integrarse en el entorno natural y patrimonial

Los postes, de madera o metálicos según su ubicación, incorporan cada uno de ellos cuatro flechas direccionales, así como información identificativa del recorrido.

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En este sentido, Marco Antonio Fernández subrayó que "seguimos avanzando en la recuperación y difusión de nuestro patrimonio, fomentando el turismo cultural y acercando nuestra historia a todos los públicos".