Más del 80 por ciento de las inversiones, sin ejecutar: el PSOE vuelve a denunciar el abandono de las pedanías de Murcia

El PSOE vuelve a denunciar el abandono de las pedanías de Murcia. De los casi 23 millones de euros que destinaba el Presupuesto municipal de 2025 a inversiones en pedanías, solo se ejecutaron algo más de 4 millones, lo que sitúa el nivel de ejecución en apenas un 18 por ciento, detalló este lunes en rueda de prensa Carmen Fructuoso, concejala del Grupo Municipal Socialista.

Aunque la concejala socialista advirtió que esta situación no es puntual, sino "consecuencia de la falta de gestión". En este sentido, afirmó que "no es un problema de falta de recursos, sino de falta de voluntad".

Proyectos "en el olvido"

Por ejemplo, en La Alberca, de casi medio millón de euros presupuestados apenas se invirtieron 30.000 euros; y en Sangonera la Seca se ejecutaron 37.739 euros ejecutados de cerca de 200.000 previstos, detallan los socialistas en un comunicado.

Y "el mismo patrón de abandono se repite en el resto de pedanías", aseguran, pues en Guadalupe y El Esparragal no se alcanzaron ni los 50.000 euros de inversión, y en Beniaján, El Puntal, El Raal y Sangonera la Seca "las partidas ejecutadas son tan ridículas que apenas cubren una mínima parte de lo prometido".

Además, la edil del PSOE enumeró varios "proyectos necesarios y demandados por los vecinos desde hace tiempo continúan en el olvido". Es el caso de la comisaría y la sala de estudio de Puente Tocinos, así como del centro de salud y la biblioteca de El Palmar.

A estos proyectos, se suman los problemas de seguridad vial en Los Teatinos, en Algezares, y la acera de la avenida Alejandro Valverde, en El Esparragal.

Por último, Fructuoso recordó la falta de infraestructuras como el recinto ferial de Cabezo de Torres, el campo de fútbol de Santa Cruz y el pabellón deportivo de El Raal.

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Asimismo, la concejala socialista recordó que la concejalía de Pedanías disponía en 2025 de otros 12 millones de euros adicionales para obras nuevas, al margen de lo presupuestado para las Juntas Municipales, y ese dinero tampoco se ha traducido en actuaciones reales.