Más de 3.000 funcionarios, llamados a las urnas: arrancan las elecciones sindicales en Murcia

Los 3.047 trabajadores municipales que componen el censo del Ayuntamiento de Murcia están llamados a las urnas el próximo martes 28 de abril para elegir a sus representantes sindicales.

La campaña electoral arrancó el pasado miércoles y finaliza el próximo viernes y "está siendo tranquila", informó a esta redacción Manuel Martínez Carrasco, quien fue reelegido como coordinador general de la sección sindical del Sindicato de Empleados Públicos (SIME) en el Ayuntamiento de Murcia.

Por ahora, los sindicatos están celebrando asambleas y visitando los centros de trabajo para explicar sus programas electorales, así como recoger consultas y sugerencias, prosiguió el coordinador general del SIME.

Aunque, como en cualquier votación, se dejará espacio a la meditación el lunes 27 de abril, cuando será la jornada de reflexión. Y, al día siguiente, llegará la hora de las votaciones. En concreto, se podrá votar desde las 8.00 horas hasta las 18.00 horas en alguna de las 8 mesas electorales que se habilitarán.

Mesas electorales

Una de las mesas electorales se instalará en la Casa Consistorial, en Glorieta de España; otra en el edificio Abenarabi -donde trabajan unos 500 empleados municipales-; y otra en plaza Europa -donde se ubican el mercado Saavedra Fajardo y la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía-. Además, en La Fica se dispondrán hasta tres mesas electorales.

También se podrá votar en el cuartel de la Policía Local y en el parque de bomberos de El Infante, pues estos dos cuerpos son de los más numerosos de la plantilla municipal.

Candidatos

En las mesas de personal se representa a 2.510 funcionarios, quienes podrán elegir el martes de 24 de abril a 25 representantes de entre los cinco candidatos: el Sindicato de Empleados Públicos (SIME), Comisiones Obreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Somos Sindicalistas.

Por otro lado, en los comités de empresa se vela por los intereses de otros 537 empleados que conforman el personal laboral, quienes podrán elegir a 17 representantes. En este ámbito, se encuentran dos colegios distintos: por un lado, los técnicos y administrativos, que elegirán a 4 candidatos de entre los cinco sindicatos mencionados anteriormente.

Y, por el otro lado, se encuentra el colegio de especialistas y trabajadores no cualificados, que elegirán a 13 candidatos de los dos únicos sindicatos que han presentado una candidatura, el SIME y CC OO.

Reapertura del parque de San Ginés

Los sindicatos presentan programas específicos para algunos servicios municipales, como es el caso del S.P.E.I.S. (Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento). En estos programas, una de las propuestas más destacadas es la que pide la reapertura del parque de bomberos de San Ginés, presentada tanto por el SIME como por UGT.

Ambos sindicatos coinciden también al pedir que la revisión las hojas de funciones (para que los trabajadores no realicen tareas en las que no tienen competencia), reducir la edad de jubilación en todas las categorías profesionales (incluyendo también a los conductores) y modificar la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) para equiparar los sueldos de todas las categorías profesionales con el Cuerpo de Policía Local.

El SIME, por su parte, pide también ampliar de 20 a 30 minutos el solape de relevo, modificar el sistema de vacaciones para que los efectivos puedan disfrutar de los meses de verano y publicar trimestralmente las horas extraordinarias trabajadas, entre otras medidas.

Por otro lado, UGT propone implantar un seguro especial para bomberos, adquirir vehículos para la desintoxicación 'in situ' y establecer el 8 de marzo como festivo singular. Además, solicitan que se incorpore como coeficiente reductor el trabajo nocturno y que se modifique el baremo de puntos de condiciones por peligrosidad y penosidad.

Una sala de lactancia en la Jefatura de Policía

Además, el SIME ha presentado un programa específico para el Cuerpo de Policía Local, que incluye medidas como establecer servicios mínimos, eliminar la tarea de colocar señales e implementar la perspectiva de género a la hora de adquirir materiales como equipamiento y planificar inversiones.

En este sentido, cabe mencionar la creación de una sala de lactancia en la Jefatura de Policía y aseos femeninos en la primera planta del mismo inmueble. Asimismo, piden crear salas de descanso en las comisarías y remodelar el gimnasio de las instalaciones de El Infante.

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Desde el SIME solicitan también más inversión en vehículos y la mejora de las transmisiones. Otra medida contempla modificar las bases del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) e incluirlo en el acuerdo de condiciones.