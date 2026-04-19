Los vecinos de La Alberca trasladan su malestar por la falta de limpieza y la acumulación de residuos

Los vecinos y vecinas de La Alberca han trasladado al Grupo Municipal Socialista su malestar por la falta de limpieza, la acumulación de residuos y la creciente sensación de abandono en la pedanía. En una reunión informal en las calles de la pedanía, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, acompañado por las concejalas Carmen Fructuoso y Ainhoa Sánchez, han conocido de primera mano sus principales quejas y demandas.

A ello se suman las quejas por la distribución de los contenedores, ya que, según explicaron, hay zonas donde apenas existen puntos de recogida y otras en las que la capacidad resulta insuficiente, lo que favorece la acumulación de basura y empeora el estado de la vía pública.

Ginés Ruiz ha explicado que esta visita se enmarca en la ronda de encuentros que el Grupo Socialista viene realizando en barrios y pedanías del municipio para escuchar directamente a vecinos y vecinas y recoger sus preocupaciones.

El malestar vecinal en La Alberca ha derivado incluso en movilizaciones ciudadanas. De hecho, la Asociación de Vecinos ha impulsado una recogida de más de 1.200 firmas para reclamar al Ayuntamiento una solución ante la suciedad y el deterioro del entorno.

Durante el encuentro, los vecinos reconocieron que, tras las quejas formuladas, el Ayuntamiento puso en marcha un plan especial de limpieza, pero consideran que sigue siendo insuficiente. Entre otras cuestiones, denuncian que solo tres operarios prestan servicio tanto a La Alberca como a la urbanización Montevida, una dotación claramente escasa para atender las necesidades de la población. Además, algunos residentes advirtieron de la aparición de ratas en determinados puntos, una circunstancia que ha incrementado la preocupación por la salubridad y la calidad de vida en la pedanía.

Ginés Ruiz ha lamentado que el Gobierno del PP siga respondiendo con medidas puntuales a un problema que requiere una actuación eficaz y sostenida en el tiempo. “Los vecinos están trasladando una queja clara y persistente porque la limpieza afecta directamente a su bienestar, a la salud pública y al estado de los espacios comunes. No es razonable que pagando sus impuestos no reciban ni los servicios más básicos en condiciones. La Alberca necesita una respuesta suficiente, planificada y duradera”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha concluido reiterando el compromiso del Grupo Municipal Socialista de seguir recorriendo barrios y pedanías, mantener el contacto directo con la ciudadanía, recoger sus demandas y seguir trabajando para que se traduzcan en soluciones reales.

"Redoblamos esfuerzos en limpieza tras el abandono del PSOE en pedanías"

El Grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en valor la labor del equipo de gobierno que ha "intensificado" los trabajos de limpieza en barrios y pedanías con la puesta en marcha de planes de choque como el desarrollado recientemente en La Alberca, una actuación que ha permitido mejorar de forma notable el estado de calles y espacios públicos.

Este dispositivo especial ha contado con la participación de 18 operarios y el apoyo de medios mecánicos, permitiendo una intervención integral que ha incluido hidrolimpieza, desbroce, eliminación de grafitis, retirada de enseres y limpieza profunda de contenedores con neutralización de olores.

Las actuaciones se están ejecutando atendiendo a las peticiones vecinales y siguiendo un mapa de prioridades consensuado con los residentes, reforzando así un modelo de gestión basado en la planificación y la cercanía. En La Alberca, los trabajos se han centrado en enclaves clave como la Plaza de la Fuente, la Calle Mayor y el entorno del cementerio, entre otros puntos especialmente sensibles.

Desde el Grupo Municipal Popular han subrayado que estas actuaciones suponen un cambio de modelo en la gestión municipal. "Frente al abandono y falta de previsión que mostró el PSOE, hoy hay planificación, refuerzo de medios y respuesta directa a los vecinos", han señalado.

Asimismo, han recordado que el servicio ordinario de limpieza continúa trabajando de forma diaria para garantizar el mantenimiento, al tiempo que han apelado al civismo y la colaboración vecinal para consolidar los resultados alcanzados. En este sentido, han destacado la labor de las Brigadas Cívicas, que informan a pie de calle sobre el uso adecuado de los servicios de recogida de residuos.

El Grupo Municipal del PP en Murcia "reafirma así su compromiso con una mejora real y sostenida de la limpieza en todo el municipio, apostando por actuaciones eficaces, planificación y corresponsabilidad ciudadana".