La Policía Local de Murcia incorpora un lector de 'cajas negras' que ayuda a investigar accidentes de tráfico

El Event Data Recorder (EDR) o ‘caja negra’ de los vehículos ha revolucionado la investigación de los accidentes de tráfico en el municipio de Murcia, donde el Grupo de Atestados de la Policía Local cuenta con uno de estos dispositivos, el cual registra los datos técnicos en los segundos previos, durante y después de un siniestro.

De esta manera, los profesionales de la unidad especializada en accidentes de tráfico disponen de más información a la hora de analizar qué ha pasado. Juan Martínez Elvira, subinspector del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, manifiesta que «la apuesta decidida de esta Jefatura (la dirigida por el comisario general jefe, José María Mainar) por las nuevas tecnologías resulta clave en los resultados finales».

Desde 2024 una normativa de la UE obliga a los fabricantes a incorporar estos dispositivos y a facilitar los datos a los Cuerpos de Seguridad

Tal y como publicó este diario, un escáner puntero ayuda desde hace años a la Policía Local de Murcia a reconstruir siniestros viales: «Mide hasta 360.000 puntos por segundo, ofreciendo una precisión de alcance de cuatro milímetros a diez metros y de siete milímetros a veinte metros», detalló entonces Elvira.

También con un dron

Además, la Unidad de Medios Aéreos colabora con el Grupo de Atestados con su dron, cuya función «es similar a la del escáner: generar un modelo 3D de la escena, si bien, en este caso, se hace a través de la técnica de la fotogrametría», concreta el subinspector, que destaca que «la fotogrametría con dron es una técnica que toma muchas fotografías aéreas solapadas de la escena y, mediante software, las podemos convertir en una orto-imagen a escala o en un modelo 3D de alta resolución».

«Habitualmente se utilizada para la digitalización de las escenas más grandes, generalmente en vías interurbanas», afirma.

Detalle de datos conseguidos con última tecnología para ayudar a investigar a los profesionales de Atestados. / Juan Carlos Caval

«A las tecnologías como el escáner o los drones se han sumado en los últimos meses herramientas para la lectura del registrador de datos de eventos de vehículos (EDR), lo que se conoce como ‘caja negra’», apunta este profesional, que recuerda que «de acuerdo con la normativa europea, todos los turismos posteriores a julio de 2024 deben contar obligatoriamente con este dispositivo».

Efectivamente, desde esa fecha la normativa de la Unión Europea obliga a todos los fabricantes a incorporar de serie en los vehículos nuevos matriculados este EDR, aunque ya se aplicaba desde 2022 en algunos modelos.

El dispositivo, recalca Elvira, «registra y, almacena en caso de siniestro, datos de especial interés para la investigación, tales como velocidad del vehículo, ángulo de giro de volante, posición del pedal del acelerador y freno, uso del cinturón por los ocupantes, etcétera, en los cincos segundos previos».

«Esta tecnología ya ha resultado clave en investigaciones como la que concluimos recientemente de un atropello a finales del año pasado en la carretera de Alicante», significa, en referencia al caso de un conductor que, en la citada vía, arrolló y mató a una mujer cuando iba distraído además de ebrio al volante, tal y como reveló la investigación de Atestados.

También lo tiene Molina

Los profesionales del Grupo de Atestados de Molina de Segura cuentan, como sus homólogos de Murcia, con este aparato que posibilita leer ‘cajas negras’.

Más cosas que revela el aparato: la intensidad de la frenada, la aceleración o la dirección del volante. Los agentes han ganado en precisión para determinar las causas de los accidentes de tráfico graves y mortales y han intensificado el análisis de estos registros.

Del croquis en papel al gemelo digital

Al hilo, el subinspector remarca que «fruto de este trabajo, en los últimos años hemos participado en numerosos congresos de investigación de siniestros viales, en la formación a otras policías locales e incluso hemos colaborado en la investigación de accidentes ocurridos en otros municipios, tanto de dentro como de fuera de la Región de Murcia, previo requerimiento de colaboración por el cuerpo correspondiente».

Todo ello, en un mundo cada vez más digital. «Hemos pasado del croquis en papel mediante a las reconstrucciones virtuales en 3D, de inspecciones técnico-oculares con fotos reveladas a gemelos digitales», incide Elvira.