El próximo martes se abrirá el plazo de admisión para las escuelas infantiles de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia comunicó, a través de sus canales oficiales y notas de prensa, que este próximo martes 21 de abril se abre el plazo de solicitud en las Escuelas Infantiles Municipales de la ciudad.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de mayo de forma presencial en el centro elegido por las familias o en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia.

Asimismo, la cifra de las plazas ofertadas por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía para el curso 2026/2027 asciende a 500 (dentro de estas se incluyen las reservadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo).

El calendario de admisión fija el 29 de mayo como el día clave para la publicación de las puntuaciones provisionales; a partir de ese momento se podrá reclamar —el plazo acabará el 4 de junio—.

Por otro lado, las puntuaciones se darán a conocer de manera definitiva el 10 de junio. Asimismo, el listado de admitidos y la lista de espera se publicarán el 15 de junio. La formalización de la matrícula tendrá lugar del 15 al 22 de junio.

Criterios de adjudicación

El Ayuntamiento indica que ha introducido modificaciones en la baremación, atendiendo a las peticiones y sugerencias de las familias planteadas en el curso anterior. Uno de los cambios es la eliminación del criterio de proximidad como factor de desempate.

También se amplían los tramos de renta, que pasarán de tres a cinco niveles de ingresos familiares. Esto, según subrayan, "permitirá una valoración más ajustada a la realidad socioeconómica". Sacan pecho por haber "mejorado la redacción de los criterios para mejorar su comprensión por parte de las familias".

Otras novedades

Otra de las novedades que destacan de cara al próximo curso es la ampliación de las "Aulas Nido 2" de las siete Escuelas Infantiles Municipales, para dar respuesta a la alta demanda de plazas para bebés. Con las reformas, estas aulas recibirán a un máximo de 8 niños de 9 a 11 meses —concretamente, los nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025—.

Sobre el Aula Nido 1, destinada a bebés de 4 a 8 meses (nacidos entre enero y mayo de 2026), tendrá una ratio de 6 alumnos. La ratio del resto de edades se mantiene en un máximo de niños en 1 año y hasta 16 alumnos en 2 años.

Las escuelas abren sus puertas de lunes a viernes en horario de 8:15 a 16:00 horas y ofrecen la posibilidad de adelantar la entrada a las 7:30 horas mediante el Servicio de Matinal. Además del servicio educativo, también disponen de servicio de comedor con menús adaptados a estas edades, con el objetivo de favorecer la conciliación de los progenitores.

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El Ayuntamiento de Murcia cuenta con siete Escuelas Infantiles Municipales, como son San Roque y El Lugarico en El Palmar; Escuela Infantil de Beniaján; La Ermita en La Alberca; La Paz, en Murcia; Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor, y Nuestra Señora de los Ángeles, en Sangonera la Verde.