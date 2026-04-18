Colegios
El próximo martes se abrirá el plazo de admisión para las escuelas infantiles de Murcia
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de mayo de forma presencial o telemática
El Ayuntamiento de Murcia comunicó, a través de sus canales oficiales y notas de prensa, que este próximo martes 21 de abril se abre el plazo de solicitud en las Escuelas Infantiles Municipales de la ciudad.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de mayo de forma presencial en el centro elegido por las familias o en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia.
Asimismo, la cifra de las plazas ofertadas por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía para el curso 2026/2027 asciende a 500 (dentro de estas se incluyen las reservadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo).
El calendario de admisión fija el 29 de mayo como el día clave para la publicación de las puntuaciones provisionales; a partir de ese momento se podrá reclamar —el plazo acabará el 4 de junio—.
Por otro lado, las puntuaciones se darán a conocer de manera definitiva el 10 de junio. Asimismo, el listado de admitidos y la lista de espera se publicarán el 15 de junio. La formalización de la matrícula tendrá lugar del 15 al 22 de junio.
Criterios de adjudicación
El Ayuntamiento indica que ha introducido modificaciones en la baremación, atendiendo a las peticiones y sugerencias de las familias planteadas en el curso anterior. Uno de los cambios es la eliminación del criterio de proximidad como factor de desempate.
También se amplían los tramos de renta, que pasarán de tres a cinco niveles de ingresos familiares. Esto, según subrayan, "permitirá una valoración más ajustada a la realidad socioeconómica". Sacan pecho por haber "mejorado la redacción de los criterios para mejorar su comprensión por parte de las familias".
Otras novedades
Otra de las novedades que destacan de cara al próximo curso es la ampliación de las "Aulas Nido 2" de las siete Escuelas Infantiles Municipales, para dar respuesta a la alta demanda de plazas para bebés. Con las reformas, estas aulas recibirán a un máximo de 8 niños de 9 a 11 meses —concretamente, los nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025—.
Sobre el Aula Nido 1, destinada a bebés de 4 a 8 meses (nacidos entre enero y mayo de 2026), tendrá una ratio de 6 alumnos. La ratio del resto de edades se mantiene en un máximo de niños en 1 año y hasta 16 alumnos en 2 años.
Las escuelas abren sus puertas de lunes a viernes en horario de 8:15 a 16:00 horas y ofrecen la posibilidad de adelantar la entrada a las 7:30 horas mediante el Servicio de Matinal. Además del servicio educativo, también disponen de servicio de comedor con menús adaptados a estas edades, con el objetivo de favorecer la conciliación de los progenitores.
El Ayuntamiento de Murcia cuenta con siete Escuelas Infantiles Municipales, como son San Roque y El Lugarico en El Palmar; Escuela Infantil de Beniaján; La Ermita en La Alberca; La Paz, en Murcia; Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor, y Nuestra Señora de los Ángeles, en Sangonera la Verde.
- Mueren una joven embarazada y su bebé tras sufrir la madre un atragantamiento en su casa de Beniel
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- En directo: Real Murcia-Antequera
- Un pueblo de Murcia con cuatro ríos, dos pantanos y una 'pequeña Petra' se cuela entre los más bonitos de España en 2026
- Ramoncín: '¿Qué es más importante, la libertad para tomarse cañas o la justicia de que todo el mundo tenga un lugar donde vivir?
- Una oportunidad única en la Región de Murcia: el primer festival de España de conserva gourmet llega con tapas, degustaciones y showcookings
- Planes para fin de semana en la Región: compras 'outlet' en Torre Pacheco, títeres en Molina y foodtrucks en Alhama