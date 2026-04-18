Guillermo Díaz, candidato al rectorado de la UMU, pide a la Junta Electoral una investigación por la supuesta corrupción

Esta mañana La Opinión de Murcia publicó en exclusiva informaciones que relataban presuntas actuaciones desleales por parte de alguna de las candidaturas al rectorado de la Universidad de Murcia.

Por esta situación, el candidato a rector Guillermo Díaz ha presentado un escrito al que ha podido acceder esta redacción en el que pide a la Junta Electoral que se lleve a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido durante los días 14 y 17 de abril, periodo en el que tuvo lugar el voto anticipado a las elecciones para el rectorado que se celebrarán en la UMU el próximo 21 de abril y que cuentan con cinco candidatos.

Díaz quiere asegurarse de que este proceso "se ha desarrollado con pleno respeto a los principios de libertad, igualdad, carácter directo y secreto del sufragio, así como a las garantías que aseguran la autenticidad y regularidad del proceso electoral".

El origen de esta situación fue el correo de un profesor de Prehistoria de la Universidad de Murcia, Joaquín Lomba, que denunció a través del correo interno para docentes y alumnos posibles irregularidades con relación al voto anticipado de los alumnos.

En palabras del profesor, se pudo ver a estudiantes llegar acompañados de otros educadores que, en algunos casos, les habrían facilitado sobres para que los depositaran de inmediato y ejercieran el voto anticipado.

En este sentido, también menciona la existencia de grupos de estudiantes que se dirigen a mesas situadas en distintos centros —vinculadas a candidaturas— en las que se estarían distribuyendo sobres de votación. Todo esto sin disimular, "a plena luz del día".

En el escrito enviado por Guillermo Díaz se recuerda el art. 23 de la Constitución Española, en el que se comprende el derecho al sufragio activo con las garantías necesarias para asegurar la libertad y la autenticidad del voto.

El profesor Lomba comentaba en su correo que esta situación le avergüenza: "me produce ansiedad solo pensar que aún quedan días para la votación y que estas cosas estén pasando sin la garantía que da la presencia de presidentes y vocales de mesas e interventores", comentó. Y es que al presentarse los votos en el Registro no existe la misma seguridad y control que en las urnas.

Los otros candidatos

Por el momento, el resto de candidatos no se han pronunciado públicamente al respecto en el día de hoy. Sin embargo, el escrito enviado el jueves por la tarde hizo reaccionar a los cinco candidatos al Rectorado, quienes manifestaron de inmediato su postura contraria ante los señalamientos de que esta situación se estuviera produciendo.

Esto también se vio en el debate cuando Samuel Baixauli, uno de los candidatos, hizo referencia a esta situación durante el minuto de oro del debate electoral del pasado día 15 de abril. "Me he enterado de que hay gente que os acompaña a votar, algo que también sucedía en mi época y con lo que puedes saber precisamente a quién no votar", le dijo a los estudiantes.

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El resto de candidatos permanecen en silencio aunque, a través de diferentes formas y señales que han ido dando a lo largo del día, se distancian de la polémica generada.