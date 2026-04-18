La estancia hospitalaria de mujeres con cáncer ginecológico se reduce a la mitad en la Arrixaca

El cáncer ginecológico afecta a un importante número de mujeres en España y el mundo. De acuerdo con un estudio de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO) de los últimos años, para 2040 se espera que haya en España un total de 341.000 casos de este tipo en todo el país.

En este sentido, el Hospital Maternal de La Arrixaca comunicó a través de una nota de prensa enviada a los medios que uno de sus protocolos ha conseguido que la estancia posoperatoria de las mujeres en estas situaciones se reduzca a la mitad.

Se trata de un "protocolo de recuperación precoz" que se implementa desde verano de 2019. Desde entonces, comunican, 1.000 mujeres con cáncer han resultado beneficiadas de esta forma nueva de atención y esperan que alrededor de 180 al año se beneficien de este "circuito identificado".

Este proyecto, en el que está presente un amplio equipo multidisciplinar, presenta la característica de utilizar herramientas como un robot que, según aclaran, permite que las pacientes reciban el alta al día siguiente de la cirugía.

Otros beneficios

El también conocido como ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) reduce el dolor posquirúrgico y mejora la calidad de vida entre los 10 y 30 días. Además, el estudio no detectó diferencias significativas con respecto a complicaciones o ingresos tras la operación.

Todo esto es posible gracias a varias medidas que detallan: ingreso el mismo día de la cirugía, optimización posoperatoria —propiciar las mejores condiciones posibles para fomentar la salida del quirófano en el mejor estado—, analgesia multimodal con el uso de opioides, movilización precoz y seguimiento estructurado tras el alta.

Inciden sobre la optimización posoperatoria, que incluye, de acuerdo con sus informaciones, aspectos ajustados a cada enferma como la revisión más eficiente de su medicación crónica, buenos niveles previos de hemoglobina, mejora de la alimentación, control óptimo de enfermedades como diabetes e hipertensión, abandono del hábito tabáquico y prescripción de ejercicio si es posible.

La analgesia multimodal, por su parte, emplea varios tipos de fármacos al mismo tiempo, así como otras técnicas que reducen los dolores.

Con estos resultados, el Servicio de Ginecología y Obstetricia de La Arrixaca comenta que busca aplicar técnicas innovadoras para conseguir una cirugía más segura, eficiente y centrada en la persona. Creen que con todo esto contribuyen a una mejor sostenibilidad, ya que aprovechan de forma más eficiente los recursos.

El estudio

Estos datos salen a la luz tras un estudio desarrollado por el Servicio de Ginecología Oncológica de La Arrixaca en colaboración con Anestesiología y Medicina Preventiva.

La recuperación más rápida, explican, reduce el impacto emocional y social del ingreso hospitalario y "mejora la experiencia quirúrgica de las pacientes oncológicas".

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Este tipo de enfermedad oncológica es uno de los más frecuentes en la mujer y se encuentra en cualquiera de las partes del aparato ginecológico —cuello uterino, ovarios o útero, por ejemplo—. Según aclara en su web la Clínica Universidad de Navarra, muchas de estas patologías son asintomáticas o producen síntomas que también están presentes en otras afecciones. Por esto, es fundamental realizar constantes chequeos periódicos con especialistas; cuanto antes se detecte el tumor, más probable será la curación.