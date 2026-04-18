Confirmado: las obras de Ronda Sur en Murcia terminarán antes de lo previsto y ya hay nueva fecha para su final

Buena noticia para los miles de conductores que cada día sufren las retenciones en Ronda Sur. Las obras que Red Eléctrica ejecuta en esta arteria vital de Murcia para garantizar el suministro eléctrico del municipio finalizarán antes de lo previsto, casi seis semanas antes de lo previsto. Hasta ahora, la fecha estimada apuntaba a mediados de julio.

Así lo confirmó este viernes la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno Local, después de que la última comisión de seguimiento de las obras, celebrada el jueves, diera sus frutos. En ella, Red Eléctrica adquirió el compromiso de impulsar un plan de aceleración de los trabajos en la zona.

Un alivio que llegará por fases esta misma semana

El desbloqueo no será de golpe, sino progresivo. Según el calendario acordado, el próximo 22 de abril se liberarán 200 metros de acceso hacia la autovía en dirección sur para descongestionar la circulación. Dos días después, el viernes 24 de abril, se sumarán 400 metros adicionales hasta llegar al camino de la Fuensanta.

El Ayuntamiento también aprovechó la comisión para exigir a la empresa estatal la ampliación de los turnos de trabajo, la realización de actuaciones nocturnas que no generen ruido y el refuerzo de la señalización en toda la zona afectada.

Dónde están trabajando este fin de semana

Esta semana las cuadrillas de Red Eléctrica tienen el foco puesto en tres puntos del mapa murciano. Desde el pasado lunes 13 de abril, los trabajos se han extendido a la rotonda de Santiago el Mayor en dirección al puente AVE, una nueva incorporación al ya castigado eje viario.

Al mismo tiempo, continúan las labores en Ronda Sur en dirección a la rotonda de la Fuensanta y en la avenida de los Dolores, en el tramo comprendido entre la rotonda Mapfre y la rotonda Los Dolores, en el cruce con la avenida Región Murciana. La empresa asegura que "en todos estos tramos se dispondrá de un carril de circulación para el tráfico rodado".

Para consultar cuáles son las calles que estarán cortadas cada día en Murcia por la obras, Red Eléctrica habilitó en su web información casi a diario acerca del corte de los tramos.

El cruce de reproches entre el Ayuntamiento y Delegación de Gobierno

Las retenciones no solo han colapsado las vías, sino también la relación institucional. El Ayuntamiento de Murcia señaló que la gran incidencia se producía en la MU-33, una vía de competencia estatal, y reclamó a la Delegación de Gobierno una mayor presencia de la Guardia Civil para controlar el tráfico en esos tramos.

La respuesta desde la Delegación no se hizo esperar, y fue en dos frentes: por un lado, indicaron que "se está realizando un seguimiento permanente del tráfico para ajustar esta señalización a las necesidades"; por otro, contraatacaron recordando que "el Ayuntamiento de Murcia no está legitimado para dar lecciones cuando, después de cuatro meses, sigue siendo incapaz de solucionar el hundimiento de la calzada en la avenida Miguel Induráin".

Un proyecto de 55 millones que durará hasta 2027

Las molestias actuales forman parte de un proyecto de gran calado. Red Eléctrica construye una línea de alta tensión de 11,2 kilómetros para conectar la nueva subestación eléctrica de Espinardo con las ya existentes, una infraestructura con una inversión de 55 millones de euros que busca garantizar el suministro eléctrico necesario para el desarrollo del municipio.

La nueva subestación no estará lista hasta el último trimestre de 2027, aunque las actuaciones más incómodas para vecinos y conductores se concentran en los primeros nueve meses de trabajo: desde marzo hasta noviembre de este año, a lo largo de 37 semanas. No obstante, respecto a los trabajos de Ronda Sur, se estima que la fecha de finalización sea el 30 de mayo, según apuntó Rebeca Pérez.