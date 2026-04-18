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Meteorología

El calor se dispara en Murcia y los termómetros marcan... ¡38 grados!

El fin de semana está dejando temperaturas propias del verano

Termómetro callejero de la ciudad de Murcia

Termómetro callejero de la ciudad de Murcia / Jaime Zaragoza

Javier Ayala

Joaquín Vallés

La subida de temperaturas de la última semana está dejando marcas inusuales para la época, especialmente en la ciudad de Murcia. La comarca de la Vega Media del Segura es donde el termómetro más se está disparando, especialmente en las zonas centrales del día y en momentos en los que la sombra es un bien escaso para resguardarse del sol.

Durante el mediodía de este sábado, a las 15:35, un termómetro callejero situado entre el Parque de la Fama y la Plaza de la Merced, en la Calle Obispo Frutos, marcaba 38 grados. Una marca fuera de lo habitual para estas fechas del año, y que seguirán repitiéndose durante los próximos días.

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Será el domingo cuando esa sensación de tiempo plenamente primaveral se consolide. Los cielos despejados dominarán prácticamente toda la jornada y las temperaturas seguirán en una línea suave pero ascendente. Murcia llegará a los 30 grados, una cifra que empieza a recordar más al inicio del verano que a mediados de abril. Cartagena subirá ligeramente hasta los 24 grados, mientras que en el interior, localidades como Caravaca o Lorca se moverán entre los 28.

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