Movilidad
Las obras en Ronda Sur pisan el acelerador para descongestionar el acceso a la autovía
Red Eléctrica se comprometió en la última comisión de seguimiento a ampliar los turnos de trabajo
Las obras de Red Eléctrica para asegurar el suministro eléctrico del municipio de Murcia han generado retenciones en Ronda Sur y el descontento del Ayuntamiento, que requirió a Delegación de Gobierno mayor presencia policial para controlar el tráfico.
En Ronda Sur, la circulación quedó reducida a un solo carril en el tramo comprendido desde la rotonda de La Muela en dirección a la pedanía de Patiño, lo que intensifica las retenciones en la zona, especialmente a horas punta.
Tras las retenciones, el Ayuntamiento dijo que la única gran incidencia era la que se produjo en la MU-33, vía de competencia estatal, por lo que requirió a Delegación de Gobierno mayor presencia de Guardia Civil en la zona.
Aunque parece que la última comisión de seguimiento de las obras Red Eléctrica, celebrada este jueves, ha dado sus frutos.
La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, informó este viernes tras la Junta de Gobierno sobre el compromiso que adquirió la empresa estatal de impulsar un plan de aceleración de las obras en Ronda Sur.
Las actuaciones en esta zona iban a finalizar a mediados de julio y, ahora, la fecha estimada es el 30 de mayo, concretó la edil.
Próximos pasos
Con el plan de aceleración de las obras, de aquí al miércoles 22 de abril se liberarán 200 metros de acceso hacia la autovía en dirección sur para descongestionar el tráfico.
Y días después, el viernes 24 de abril, se liberarán 200 metros adicionales, hasta llegar al camino de la Fuensanta.
Durante la comisión, el Ayuntamiento también solicitó la ampliación de los turnos de trabajo, con la ejecución de actuaciones que no generen ruido durante la noche, así como el refuerzo de la señalización.
Calles afectadas esta semana
Durante esta semana, continúan las labores en Ronda Sur en dirección a la rotonda de la Fuensanta, y en la avenida de los Dolores, entre la rotonda Mapfre y la rotonda Los Dolores (en el cruce de la avenida de los Dolores con la avenida Región Murciana).
Además, desde este lunes, 13 de abril, inician los trabajos en la rotonda de Santiago el Mayor hacia el puente AVE.
Desde Red Eléctrica aseguran que "en todos estos tramos se dispondrá de un carril de circulación para el tráfico rodado".
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