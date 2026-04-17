Junta de Gobierno
Una nueva zona de aparcamiento en la pedanía murciana de San Ginés
El proyecto que sale ahora a licitación incluye también la creación de una acera en la calle Escuelas
Los vecinos de San Ginés contarán con una nueva zona de aparcamiento en la calle Escuelas, donde también se construirá una acera y se renovará el pavimento. La Junta de Gobierno celebrada este viernes aprobó los pliegos del contrato que sale ahora a licitación con un presupuesto de 144.101 euros, anunció este viernes el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.
El proyecto contempla obras de pavimentación de calles y drenaje superficial en la calle Escuelas, vía que da entrada al colegio, al centro de salud y al centro cultural de la pedanía, por lo que la actuación se alinea también con el plan municipal de entornos escolares seguros, indicaron desde el Ayuntamiento.
Actuaciones
Las obras contemplan terminar de urbanizar la zona con la construcción de una acera nueva y 20 plazas de aparcamiento en batería, una de ellas para personas con movilidad reducida.
Además, se instalarán 6 imbornales para drenar el agua que se acumula por las precipitaciones.
Con un plazo de ejecución de 3 meses, la actuación da respuesta a una demanda vecinal y de la Junta Municipal de San Ginés y abarca una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, con 1.103 metros cuadrados de nuevo pavimento y 400 metros cuadrados de nueva acera.
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