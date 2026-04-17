Cuenta atrás para que la música regrese a la fuente de la Plaza Circular de Murcia

Las fuentes del municipio de Murcia se modernizarán con el contrato adjudicado este viernes por la Junta de Gobierno, aunque el plato fuerte del acuerdo es la actuación planteada en la Plaza Circular, donde se instalará un géiser de 8 metros y se realizarán espectáculos con luz y música.

Así lo informó este viernes el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, tras la reunión en la que se adjudicó el contrato por un valor de 550.000 euros. Aunque cabe recordar que el acuerdo está íntegramente financiado con fondos europeos a través de una convocatoria nacional en la que Murcia consiguió la mejor puntación y obtuvo así una subvención directa de 5,14 millones.

Con el nuevo sistema, las fuentes y láminas de agua repartidas por el municipio ahora se podrán apagar y encender en remoto, trabajo que hasta ahora realizan de forma manual los operadores del servicio.

Monitorización

El contrato cuenta con plazo de ejecución de 3 meses y permitirá monitorizar en tiempo real la calidad del agua en 17 fuentes, lo que permitirá detectar incidencias de forma más ágil.

Estas mejoras se implementarán en las cuatro fuentes de la Glorieta de España, la Plaza del Cristo de la Salud junto a la Catedral, la Plaza Mayor, dos fuentes en la Plaza de San Nicolás, el Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas, tres en la avenida Infante Don Juan Manuel, el Jardín de las Tres Copas, el Malecón, Floridablanca, la calle Alcalde Gaspar de la Peña y la Plaza de las Flores.

Además, toda la información recogida se integrará en la plataforma municipal MiMurcia.

Principal actuación

Aunque el plato fuerte del contrato es la actuación planteada en la fuente de la Plaza Circular, donde se prevé la rehabilitación hidráulica y la implantación de un sistema, automatizado y remoto, de iluminación y sonido.

Así, se instalarán de bombas y otros materiales para crear un espectáculo que incluirá chorros parabólicos de 5 metros de altura, chorros verticales de 3 metros, aros de pulverización de 2 metros y un géiser central de 8 metros.

Esta actuación "permitirá recuperar la espectacularidad de la fuente y modernizarla para albergar espectáculos multimedia sincronizados con juegos hidráulicos adaptados a la fuente, iluminación LED sumergida y sonido envolvente", explicaron desde el Ayuntamiento.

"La mejora de la Plaza Circular con estos fondos resulta especialmente relevante, ya que se trata de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y auténtico corazón de las celebraciones y encuentros más esperados por los murcianos", indicaron desde el Consistorio, pues, en fechas señaladas como la Navidad y las Fiestas de Primavera, este enclave reúne a miles de visitantes y, así, este acuerdo permite "poner en valor la vida social y cultural de la ciudad".

Otros acuerdos

La Junta de Gobierno también aprobó la adjudicación del contrato para la implantación de un sistema de riego inteligente en zonas verdes. Con el nuevo sistema, se gestionarán 15.000 puntos de riego de 3.000 zonas verdes del municipio, con un ahorro de agua estimado de un entre un 30 y un 40 por ciento, cantidad que serviría para llenar más de 300 y piscinas públicas, concretó Guillén.

En concreto, se incorporarán sensores de humedad, temperatura y condiciones ambientales, electroválvulas, caudalímetros y sistemas de monitorización, junto a un software integrado con las plataformas municipales.

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La inversión prevista asciende a unos 530.000 euros para la implantación del sistema, a los que se suman 40.000 euros adicionales destinados a obra civil e instalación, y este acuerdo también está financiado con fondos europeos a través de la convocatoria estatal por la que el Ayuntamiento obtuvo una subvención directa de 5,14 millones.