Conoce el recorrido de la Fuensanta por todas las pedanías de Murcia: jinetes a caballo y aguinaldos en honor a la Patrona

La Virgen de la Fuensanta continúa en la Catedral de Murcia aunque las Fiestas de Primavera hayan concluido. Y es que este año, en el que se inicia la conmemoración del centenario de su coronación, la Patrona visitará varias pedanías de Murcia, así como las localidades de Alcantarilla, Beniel y Santomera, antes de regresar a su Santuario en Algezares.

Porque "María no es una imagen inmóvil, sino una Madre viva. Y una madre no espera: sale al encuentro", explican desde el Obispado. Por ello, la Patrona estará de viaje del 20 de abril al 14 de junio en la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas, bajo el lema 'Reina de nuestras almas'.

Además, el centenario se vivirá como un año jubilar que comienza este domingo 19 de abril. Y durante este periodo se realizará una gran colecta solidaria que recogerá donativos para una 'corona de caridad' en colaboración con el proyecto Shejiná, una iniciativa de acompañamiento y apoyo a jóvenes que sufren diversas dependencias.

"La gente se ha volcado"

Prácticamente cada día, la Fuensanta pasará la velada en una localidad distinta y se celebrará una misa una hora antes de su traslado a la siguiente parroquia, a excepción de los días 25 de mayo (en el que no habrá misa) y 10 de junio, cuando la Patrona saldrá a las 17.30 horas para celebrar la misa a las 18 horas en la residencia de mayores Hogar de Betania.

Aunque, en caso de lluvia, la talla permanecerá en la parroquia en la que se encuentre y después continuará su recorrido. "De ser así, la parroquia que no recibe la visita de la Patrona ahora, la recibirá en la peregrinación programada en octubre", aclaran desde la Catedral en el itinerario difundido.

Además, cada localidad celebrará actos con motivo de la visita de la Fuensanta. Los primeros en recibir a la Patrona serán los vecinos de Los Garres, que tienen "el honor y la responsabilidad de que todo salga bien", indicó a esta redacción Ismael Gálvez, presidente de la Junta Municipal de Los Garres.

El alcalde pedáneo explicó que, siguiendo la estela de la última visita de la Patrona a la pedanía, la recibirán en esta ocasión con una romería en la que participarán jinetes a caballo, las cuatro cofradías de la pedanía y la peña huertana, así como un piquete de las Fuerzas Armadas para escoltar a la Fuensanta.

A la llegada al pueblo, la Junta Municipal obsequiará a los romeros con una merienda -hasta 500 unidades- y durante la misa antes de su partida se celebrará una ofrenda floral, para "que se sienta agasajada".

Por su parte, en Los Garres, la segunda parada del itinerario, se ha organizado todo un programa de actividades y se han puesto a la venta banderolas de la Fuensanta por 15 euros.

Banderolas con motivo de la visita de la Virgen de la Fuensanta a Los Garres. / Junta Municipal de Los Garres

Así, en Los Garres, se recogerá a la Patrona el 21 de abril a las 20.30 horas en el puente de camino de Tiñosa, donde será recibida con confeti para su traslado a la iglesia del Cristo de las Misericordias. Ya por la noche, a las 23.00 horas, se rezará un rosario y a medianoche comenzarán los turnos de acompañamiento y vigilia, que serán de dos horas y se prolongarán hasta las 8 de la mañana.

Los escolares de Los Garres realizarán una ofrenda floral

Al día siguiente, los alumnos de los colegios Antonio Díaz y Severo Ochoa realizarán una ofrenda floral a la Fuensanta. Además, han compuesto un aguinaldo huertano que interpretarán en la parroquia. A las 17.00 horas se celebrará la catequesis y seguidamente tendrá lugar la misa antes de su traslado a San José de la Vega.

"Estamos muy contentos y la gente se ha volcado", expresó Antonio Ramírez, alcalde pedáneo de Los Garres, a La Opinión. Y es que unas 200 personas de la localidad murciana se han ofrecido a llevar a la Virgen.

Además, ya se han vendido unas 100 banderolas, y los fondos recaudados irán destinados a rehabilitar los espacios parroquiales en los que se instalan los belenes durante Navidad, explicó el presidente de la Junta Municipal.

Procesión claustral

Aunque, además de pasar por parroquias, la Fuensanta también hará paradas en puntos como la Brigada Paracaidista de Javalí Nuevo y la Universidad Católica San Antonio (UCAM). En la UCAM, la Patrona llegará el día 20 de mayo y pasará la noche en el templo de Los Jerónimos, con una vigilia que se alargará a lo largo de toda la noche, compuesta por turnos de una hora, detalló a este diario Luis Emilio Pascual, Capellán Mayor de la UCAM.

Al día siguiente, la tradicional misa de las 11.00 horas será "más solemne" y por la tarde se celebrará otra eucaristía a las 17.00 horas que contará con la participación del obispo, prosiguió el Capellán Mayor.

El obispo participará en una misa en la UCAM el 21 de mayo

Y, después de la misa, la Fuensanta participará en una procesión en el claustro antiguo durante la cual se inaugurará un azulejo con la imagen de la Virgen para conmemorar y recordar su visita por el centro educativo.

Primeras paradas de la Fuensanta

El itinerario comienza el 20 de abril en la catedral de Los Dolores, y después la Patrona viajará el 21 a Los Garres y el 22 a San José de la Vega.

El día 23 la Fuensanta llegará a la parroquia de San Juan Bautista de Beniaján, después de pasar por las parroquias de San Antonio de Padua, en la plaza Pedro Pou del barrio de San Antolín, y por la de San Juan Bautista, en la plaza del escultor José Ortiz García de Beniaján.

En la jornada del 24 de abril, la talla de la Fuensanta pasará por la iglesia de San José Obrero, en El Bojal, y la ermita de San Blas, en Torreagüera. Después, viajará a la ermita Nuestra Señora de La Huerta de Los Ramos (25) y a la ermita de la de la Virgen de la Oliva en Alquerías (26).

Las siguientes paradas serán Zeneta (27); la ermita de La Basca de Beniel (28); la ermita de El Secano de El Raal (29); y el Huerto Madre Esperanza de el Siscar (30).

Ya el primer día de mayo, la Patrona de Murcia llegará a la ermita de El Calvario de Santomera y al día siguiente visitará el seminario y el cementerio de la localidad, antes de su traslado a la Ermita de El Campillo de Cobatillas.

El 3 de mayo llegará el turno de la ermita de San Cayetano de El Esparragal y desde allí se trasladará a la ermita de la Cueva de Monteagudo.

La siguiente parada, ya el 5 de mayo, será la Orilla del Azarbe. Después, viajará a Santa Cruz (6), Llano de Brujas (7), la ermita de los Remedios de Casillas (8) y Hermanitas de los Pobres de Puente Tocinos (9).

A partir del 10 de mayo, viajará por diversas pedanías del norte de Murcia. En concreto, estará en Zarandona (10), Santiago y Zaraiche (11), Cabezo de Torres (12), Churra (13), El Puntal (14) y Espinardo (15).

En la jornada del 16 de mayo, la Patrona pasará por el barrio de El Espíritu Santo y después por Santo Tomás de Aquino en Los Rectores.

Al día siguiente, llegará a la ermita de San Juan en Guadalupe y desde allí pasará, ya el 18 de mayo, por La Arboraleja y La Albatalía, para trasladarse el 19 a Rincón de Beniscornia.

El 20 de mayo llegará a la Universidad Católica San Antonio (UCAM), donde se celebrará una vigilia en honor a la Patrona.

El 21 partirá hacia la ermita de Nuestra Señora del Paso de La Ñora, el 22 a Javalí Viejo y el 23 a Javalí Nuevo.

El 24 hará una visita a la Brigada Paracaidista y desde allí pasará por Sangonera la Seca (25) antes de llegar a Alcantarilla, donde se alojará varios días.

Una vez en Alcantarilla, el 26 estará en La Asunción; el 27 en el barrio de San Roque; el 28 en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el mismo barrio, y también en la barriada de San Pedro, antes de llegar a Puebla de Soto.

Más tarde, el 29 la imagen de la Fuensanta se trasladará a La Raya y el 30 a Rincón de Seca, donde el 31 visitará la residencia de mayores Hogar de Nazaret y concluirá la jornada en la ermita de Funes de Nonduermas.

Ya el primer día de junio llegará a la ermita de San Bartolomé, en el barrio de los Pedriñanes de Era Alta, y después pasará por la ermita de Burgos de San Ginés (2) y Sangonera La Verde (3).

Del 4 al 6 de junio la Patrona permanecerá en El Palmar, donde pasará por el colegio Santa Rosa de Lima de la localidad murciana, y la iglesia de San Roque.

El 6 de junio llegará a Aljucer y de allí irá a La Alberca (7), donde visitará la residencia de El Amparo, y a Santo Ángel (8), donde pasará por la residencia Caser y el colegio Cristo Crucificado Villa Pilar.

El 9 se trasladará a Los Alburquerques, donde visitará, al día siguiente, la residencia de ancianos Hogar de Betania y después la sede de Jesús Abandonado en Patiño.

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Después, pasará por Santiago El Mayor (11), por el barrio de El Progreso (12) y el seminario de Algezares antes de regresar, el 14 de junio, a su Santuario.