Gastronomía
Murcia ya ha decidido qué quiere comer en casa: Glovo destapa el ranking de los locales más pedidos de la ciudad
El listado deja una foto muy clara de los hábitos de delivery en la capital y confirma qué propuestas se han ganado un sitio fijo en muchas cenas murcianas
Murcia come diferente. O, al menos, pide diferente. Desde que Glovo aterrizó en la ciudad en 2017, la cultura del delivery ha ido ganando terreno en los hogares murcianos hasta convertirse en algo tan habitual como encender el horno. Casi diez años después, la plataforma tecnológica española acumula suficientes datos como para trazar un mapa claro de los gustos gastronómicos de la capital: quién gana, qué se pide y por qué.
El resultado es un ranking que mezcla cocina de mercado, bocadillos de autor, hamburguesas con sello propio e italiana de toda la vida. Y que, de paso, deja en evidencia que el murciano, cuando pide a domicilio, no se conforma con cualquier cosa.
El rey del pedido saludable: Saboralia
Si hay un nombre que se repite entre los usuarios murcianos de Glovo, ese es Saboralia. El establecimiento ha sabido conectar con quienes buscan comer bien sin renunciar a la comodidad del sofá. Su propuesta se apoya en la cocina casera y saludable, y los datos lo confirman: los platos más solicitados son una ensalada murciana con mojete (tomate de pera en conserva, cebolla, huevo, atún y olivas de Cuquillo) y, como plato principal, el pollo asado al horno. Producto de temporada, sabor de siempre.
Un bocadillo que no te lía, pero te conquista
Abrir la carta de La Boca Te Lía es meterse en un problema del bueno. Desde 2011, este establecimiento ha ido construyendo una reputación sólida gracias a una carta amplia en la que los bocadillos son los auténticos protagonistas.
A través de Glovo, los más pedidos son dos: el University, con medallones de pollo spicy rebozado en maíz tostado, lechuga fresca, tomate en rodajas y salsa burger; y el Pollito, que combina pechuga de pollo con mermelada de tomate, queso de cabra y salsa de yogur. Una combinación que, a juzgar por los pedidos, los murcianos repiten sin dudar.
La hamburguesa que ha cambiado el listón: Blitz Smash Burger
En el capítulo de las hamburguesas, Blitz Smash Burger se ha ganado su puesto en el ranking con un producto muy concreto: la Emmy. Doscientos gramos de ternera Paco Rosa smasheada, cheddar rojo, queso raclette, bacon ahumado, cebolla caramelizada y salsa Emmy. Pocos ingredientes al azar, mucho criterio detrás.
Para los que no conciben el domingo sin pasta: Mondo Italiano
La cocina italiana siempre tiene hueco, pero en Murcia Mondo Italiano se ha convertido en la referencia del delivery para este tipo de cocina. Sus pizzas de ingredientes frescos y recetas de corte tradicional son las más solicitadas, con la pizza tartufata (mozzarella, trufa, champiñones y parmesano) como gran favorita. Y para quienes prefieren la pasta, la carbonara se lleva la palma sin discusión.
El colofón del ranking: Vacania Burger, filosofía americana con producto propio
Cierra la lista otro nombre hamburguesero que ha irrumpido con fuerza desde su apertura en 2021. Vacania Burger, creado por Esteban Galian, tiene una identidad muy definida: selección propia de vacas con maduración y picado diario, pan artesanal de receta propia, ingredientes de alta calidad y salsas caseras.
Su carta rinde homenaje a la cultura estadounidense con referencias a personajes icónicos, y la burger Frank Costello es, sin duda, su estandarte. Poca broma con la propuesta.
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