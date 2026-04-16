Ni Mad Max ni el universo Cyberpunk: llega a Murcia este mes un circo con robots, motos en la oscuridad y un rinoceronte animatrónico

Murcia vuelve a ser escenario del mejor circo. Y esta vez, la apuesta es más ambiciosa que nunca. El Circo Raluy Legacy aterriza de nuevo en la capital del Segura (por segunda vez, tras el éxito rotundo de su anterior visita) para presentar 'Cyborg', un espectáculo que promete sacudir la imaginación de pequeños y mayores desde el próximo sábado 25 de abril.

Se desarrollará en una ubicación que ya de por sí es un regalo: uno de los enclaves más bonitos y accesibles de la ciudad como telón de fondo para una noche (o una tarde) de circo como pocas veces se ve.

Un viaje al futuro sin abandonar la esencia del circo de siempre

'Cyborg' no es un espectáculo al uso. La Familia Raluy ha construido un universo escénico donde la tradición circense más pura choca de frente con una estética futurista que envuelve al espectador desde el primer segundo. Iluminación de última generación, música envolvente y un vestuario inspirado en el mundo robótico crean una atmósfera que transporta al público a otro tiempo, a otro lugar.

Un momento del espectáculo del Circo Raluy Legacy. / Circo Raluy Legacy

Sobre la pista, el show despliega todo su arsenal: criaturas invertebradas, vuelos espaciales, motos que rugen en la oscuridad y artistas internacionales ejecutando números de una dificultad técnica que corta la respiración, combinados con coreografías modernas y efectos visuales que no dejarán indiferente a nadie. Y la sorpresa del año: una rinoceronte animatrónica que hace su aparición estelar en este nuevo montaje.

La función completa dura dos horas y está pensada para todos los públicos, desde los más pequeños de la casa hasta quienes llevan décadas siendo fieles al circo.

Sin animales, con todo el espectáculo

El Circo Raluy Legacy fue uno de los primeros circos de España en eliminar los animales de sus representaciones, una decisión que tomaron hace más de veinte años y que les ha convertido en referente del circo contemporáneo y responsable en nuestro país. Una apuesta que, lejos de restar magia, la ha multiplicado.

Circo Raluy Legacy regresa a Murcia. / Circo Raluy Legacy

Entradas, precios y horarios: todo lo que necesitas saber

Los precios de 'Cyborg' se adaptan a todos los bolsillos, con tarifas desde los 10 hasta los 55 euros según la zona y el día de la función, con descuentos especiales y días destacados en el calendario para que nadie se quede sin vivirlo. El espectáculo tendrá lugar bajo la carpa instalada en los Jardines del Malecón.

Las entradas se pueden adquirir de dos formas:

Online , en la página web oficial www.circoraluy.com.

, en la página web oficial www.circoraluy.com. En taquilla, de miércoles a domingo en horario de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas

No hace falta imprimir nada: con llevar la entrada en el móvil es más que suficiente. Eso sí, dado el tirón que tiene el Circo Raluy en Murcia, se recomienda comprar con antelación para asegurarse el sitio. Y llegar al recinto unos 40 minutos antes del inicio de la función, para vivir la experiencia completa desde el primer momento.

El circo estará varios fines de semana en los Jardines del Malecón. Una cita que Murcia, que siempre ha sabido abrazar este arte con los brazos abiertos, no debería dejar escapar.