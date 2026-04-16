Fallece 'la abuela de Espinardo', Concepción Lax, a los 111 años

Concepción Lax, la vecina de Espinardo más longeva de Murcia, ha fallecido este jueves a los 111 años según ha comunicado el alcalde a través de sus redes sociales. Precisamente José Ballesta visitaba el pasado lunes, como venía siendo tradicional, a la anciana con motivo de su cumpleaños y ha sido el propio primer edil el que comunicaba por redes sociales su fallecimiento: "Hoy la vida nos da un revés y toca decirte adiós, con tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por cada encuentro, cada momento y cada sonrisa que me quedo para siempre".

Ballesta venía visitando a Lax desde que cumplió los 102 años en una tradición en la que la acompañaba su familia. Desde el Ayuntamiento destacaban en cada ocasión que quienes estaban cerca de 'la abuela de Espinardo', como era conocida, destacaban dos cualidades: su bondad y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.

El secreto de su longevidad era su devoción a la Virgen de la Fuensanta. "Este año no he podido ir a verla en persona, pero la he visto por la tele y le he pedido lo de siempre: "'Virgencica, dame un añico más", señaló en una de las visitas del alcalde.

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'La abuela de Espinardo', nació el 13 de abril de 1915 en la Senda de Granada. Se casó con 29 años con Andrés Valera Cascales, con el que tuvo a sus dos hijas, Carolina y Chitina, quienes destacan que todos los vecinos "quieren, respetan y, sobre todo, miman" a su madre porque "es muy buena gente".