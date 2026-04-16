La cultura electrónica resuena en Murcia con conciertos y exposiciones fotográficas

La cultura electrónica sale de Alemania para instalarse en Murcia con ATLAS Experience, evento que llega por primera vez a la ciudad y se desarrollará del 16 al 25 de abril con el país germano como eje temático-

Aunque "el evento trasciende el concepto tradicional de festival para abrir un espacio de reflexión, creación y encuentro en torno a uno de los movimientos culturales más influyentes de las últimas décadas", resaltaron desde el Ayuntamiento este jueves durante la presentación.

El festival aborda la evolución histórica, impacto social y dimensión artística de la música electrónica con actividades gratis hasta completar aforo, a excepción de la fiesta de clausura del 25 de abril, cuya entrada se puede adquirir en la página web del evento y, de momento, tiene un precio de 26,80 euros sin gastos.

Programa

El festival arranca este mismo jueves, 17 de abril, con la inauguración en de la exposición fotográfica 'RUDEL', del artista Sven Marquardt, "figura icónica de la escena berlinesa, que ofrece una mirada directa al imaginario underground de la capital alemana", explican desde el Consistorio.

La exposición se inaugurará en el pabellón 2 del Cuartel de Artillería a las 20.30 horas y a esta propuesta se sumará la muestra 'Kraftwerk: la estética del origen', que profundiza en la identidad visual y sonora de uno de los grandes referentes de la música electrónica.

La programación incluye proyecciones documentales, cinefórum, mesas de debate y presentaciones literarias que recorren el desarrollo de la música electrónica desde sus raíces hasta la actualidad.

Entre estas actividades, se encuentra la presentación del libro 'Der Klang der Familie: Berlín, el techno y la caída del muro', así como encuentros y sesiones de escucha centradas en artistas clave del panorama europeo, generando un espacio de análisis y pensamiento en torno a este fenómeno cultural.

El evento incorpora, además, una vertiente formativa con propuestas como la masterclass del artista Anthony Rother, centrada en los procesos de producción y en la construcción técnica de las sesiones en directo.

Sesiones

En cuanto a las sesiones de DJ y los encuentros musicales, el Bar Ocio acogerá la sllamadas 'sesiones post party' de 22.00 a 04.00 horas los jueves 16y 14 de abril.

Y el viernes 24 de abril aúna varias propuestas: de 18 a 21 horas Jeff Mental actuará en la terraza de Los Molinos del Río, y tras él, hará lo propio Sven von Thülen hasta las 23.00 horas. Después, la 'sesión post party' volverá a celebrarse en el Bar Ocio con Dj's Niños Del Parque y Rhyt Mo.

Noticias relacionadas

Por último, el cierre del festival será el próximo 25 de abril y reunirá a figuras como Dorian Paic, Alienata y Poolar en el Auditorium Thader.