Críticas a los conciertos sobre el río Segura durante las Fiestas de Primavera de Murcia

El transporte público se erige como "la gran asignatura pendiente" en Murcia y los conciertos sobre el río Segura celebrados durante las Fiestas de Primavera dividen a la opinión pública pues, a pesar de ser eventos gratis que promocionan a artistas locales, "han suscitado críticas por no ser el espacio más adecuado", expresa la plataforma Murcialab en su habitual balance tras los festejos.

MurciaLab destaca que "los usuarios han notado menos colas en los aseos portátiles", así como "la limitación de la música en determinados horarios para reducir molestias vecinales y una mayor programación de actividades, incluyendo la participación de artistas locales".

Aunque estas mejoras "quedan lejos de cubrir las necesidades de unos festejos de estas dimensiones", matiza la plataforma.

Impacto en un entorno natural sensible

En cuanto a la celebración de conciertos en el entorno del río Segura, "abre la puerta a actos gratuitos que ensalzan a grupos locales, pero ha suscitado críticas por no ser el espacio más adecuado, tanto por la visibilidad limitada como por el impacto generado en un entorno natural sensible.

"Esta ubicación refuerza la idea de que muchos festejos se concentran en un área reducida del centro de la ciudad, llegando a solaparse entre sí, y pone de manifiesto la necesidad de un espacio que, disfrutable durante el resto del año, permita la organización de conciertos gratuitos a los que los vecinos puedan acceder fácilmente", expone MurciaLab.

Servicio gratis, pero saturado

El transporte público fue gratis durante los días más señalados de las Fiestas de Primavera, pero "¿de qué sirve tener un servicio gratuito si no puedes usarlo?", cuestiona la plataforma, pues durante el Entierro "parte de la población desconoce esta gratuidad", mientras que en el Bando "se convierte en una opción de movilidad masiva", por lo que "los usuarios ven pasar autobuses completos sin poder utilizarlos".

El día del Bando "los usuarios ven pasar autobuses completos sin poder utilizarlos"

Pero "el principal problema de las Fiestas de Primavera radica en el regreso a casa para los vecinos de las pedanías", que "se convierte en una auténtica odisea, incluso antes de la Quema de la sardina".

"El principal problema radica en el regreso a las pedanías"

A ello, se suma "la saturación del servicio de taxis" y el hecho de que servicios como Uber reducen significativamente su operativa a partir de las 2:00 de la madrugada. Y esta situación "provoca que muchos ciudadanos opten finalmente por el uso del vehículo privado, reproduciendo cada año situaciones de tráfico colapsado y estacionamientos irregulares".

Aunque "esta carencia no es un hecho aislado, sino una constante en la gestión municipal", cuestionan desde MurciaLab, ya que el resto del año también se organizan conciertos en el Espacio Norte "sin que sus asistentes dispongan de tranvía ni autobuses para regresar a casa".

Con todo, desde MurciaLab piden reforzar las frecuencias en los días clave, ampliar los horarios nocturnos, establecer líneas especiales que conecten las pedanías y mejorar la comunicación de las medidas ya aplicadas como es el caso de la gratuidad del servicio durante el día del Entierro.