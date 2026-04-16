Dos colegios de Murcia se unen al programa municipal de reciclaje, que agrupa ya 25 centros

El programa educativo 'Reciclando en mi cole y en mi barrio' llega a dos nuevas escuelas de Murcia y agrupa ya a un total de 25 centros. Además, las entidades ASSIDO y Fundown se suman también a la iniciativa del Ayuntamiento, desarrollada en colaboración con PreZero.

Las nuevas incorporaciones son el CEIP Federico de Arce y el CEIP Maestro José Castaño, y se amplía así el alcance del programa al entorno del Jardín de la Seda. De hecho, el CEIP Federico de Arce fue el escenario de la presentación de estas novedades.

El programa inició su recorrido en el Distrito Este (La Fama y Vistabella) y se ha consolidado en barrios como El Carmen, Infante Juan Manuel, Nuestra Señora de la Fuensanta y Buenos Aires.

"Este programa consolida un espacio de colaboración real entre educación ambiental y participación ciudadana, en el que centros educativos y entidades sociales se convierten en agentes activos en la transformación de Murcia hacia un modelo más sostenible", destacó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en la presentación de las novedades del programa.

Por su parte, José Manuel García, director de PreZero en Murcia, puso el foco en la importancia de la educación desde edades tempranas: "Construir un futuro circular exige actuar desde la base. El papel del profesorado es clave para trasladar este compromiso a los alumnos, que se convierten en auténticos motores de cambio en sus barrios".

Actividades

Entre la programación del primer semestre destaca el reto Río Limpio, "una campaña orientada a concienciar sobre el impacto de la correcta separación de residuos en la protección del ecosistema del río Segura", explican desde el Ayuntamiento. El programa culminará el próximo 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente

De forma paralela, se mantendrán actividades permanentes como las visitas a los Ecopuntos Móviles y el proyecto 'Recreos 0', centrado en la reducción de residuos plásticos y envases en los centros escolares.

Además, se reforzará el enfoque comunitario mediante jornadas intergeneracionales con la participación de centros de mayores y comercio local.

Y el programa continuará apoyándose en la figura de Drilo el Cocodrilo como herramienta pedagógica. Así, a través de actividades teatrales y musicales, más de mil alumnos trabajarán conceptos clave como la reducción y el reciclaje, con canciones como 'La Papelera' o 'Las Cuatro Erres'.

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El proyecto abarca los centros educativos Nuestra Señora del Carmen, Félix Rodríguez de la Fuente, Ciudad de Murcia, Los Álamos, Barriomar 74, San Andrés, San Juan, Cierva Peñafiel, Vistabella, Narciso Yepes, Nuestra Señora de la Paz, María Maroto, San Pablo, Andrés Baquero, Alejandro Valverde, Herma, José Loustau, Nuestra Señora de los Buenos Libros, Divino Maestro, Colegio Parra y Santa María de la Paz, además de las dos nuevas incorporaciones.