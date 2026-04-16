Un circo en pleno jardín botánico del Malecón desata la protesta vecinal en Murcia

La Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta ha denunciado públicamente la instalación de un circo de grandes dimensiones en los Jardines del Botánico del Malecón y acusa al Ayuntamiento de Murcia de autorizar esta ocupación “saltándose la normativa” de protección de este espacio histórico.

Según ha informado el colectivo vecinal a través de una nota de prensa, la carpa permanecería en este enclave entre el 25 de abril y el 17 de mayo. La asociación sostiene que el jardín, por su valor patrimonial y por encontrarse dentro del entorno de protección del Paseo del Malecón, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), no es un espacio adecuado para albergar este tipo de montajes.

Los vecinos recuerdan que llevan años denunciando, a su juicio, el uso inadecuado del Jardín Botánico del Malecón, un recinto fundado en 1835 bajo la dirección de la cátedra de Agricultura y del entonces Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Murcia. En este sentido, critican que, pese a la existencia de otros espacios públicos en la ciudad, el Consistorio permita instalar en este jardín una infraestructura de gran tamaño.

También incumpliría la Ordenanza de Zonas Verdes

La asociación considera además que esta autorización incumpliría la Ordenanza de Zonas Verdes, en concreto su artículo 51, que obliga a prever medidas para evitar daños en espacios libres públicos y jardines cuando se autorizan actos públicos. En su denuncia, advierte de que durante el montaje y desarrollo de este tipo de eventos circulan camiones, vehículos de reparto y maquinaria pesada, además de producirse, aseguran, afecciones sobre el arbolado histórico y una presión "incompatible" con la conservación de un jardín botánico.

El colectivo vecinal también sostiene que este tipo de instalaciones requeriría no solo autorización municipal para la ocupación de la vía pública y el cumplimiento de la normativa de espectáculos públicos, sino también permiso de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, al encontrarse este ámbito afectado por el procedimiento de definición y establecimiento del entorno de protección del BIC del Malecón, actualmente en información pública.

La asociación vecinal exige al consistorio el traslado inmediato del circo a "otro lugar apropiado"

Por todo ello, la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta, cuya presidenta es Mª Patrocinio López Dávalos, ha exigido al Ayuntamiento el traslado inmediato del circo a "otro lugar apropiado" y ha solicitado información sobre si la ocupación cuenta con los informes y permisos preceptivos. Asimismo, reclama explicaciones por lo que considera un "maltrato y desprecio continuado" hacia este jardín histórico y pide que se restablezca un uso acorde con su valor patrimonial.

Circo Raluy Legacy

El circo al que se refieren los vecinos es el Circo Raluy Legacy, que abrirá sus puertas a partir del sábado 25 de abril con su espectáculo ‘Cyborg’, una propuesta de estética futurista que combina la esencia del circo clásico con iluminación de última generación, música envolvente y efectos visuales.

El montaje, pensado para todos los públicos, incluye números acrobáticos, coreografías, motos y una rinoceronte animatrónica como una de sus principales novedades. La compañía, que ya visitó la ciudad con gran éxito, fue además una de las pioneras en España en eliminar los animales de sus funciones, apostando desde hace más de dos décadas por un modelo de circo contemporáneo y sin fauna en pista.