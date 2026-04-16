Las 'cenas clandestinas' se estrenan en Murcia y "representan una nueva forma de disfrutar la gastronomía, creando experiencias memorables en espacios únicos de la ciudad", resaltó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, este jueves en la presentación de la iniciativa.

La puerta del Teatro Romea se transformará en un escenario gastronómico singular para acoger estas cenas, que han sido concebidas como "encuentros únicos que combinan producto local, creatividad culinaria y un formato poco convencional", exponen desde el Consistorio.

El acceso a estas cenas será mediante sorteo en redes sociales, "lo que incrementa su carácter exclusivo y fomenta la interacción con la campaña", aseguran desde el Ayuntamiento, y las plazas serán limitadas.

Cocina a cuatro manos

Estas citas son una de las propuestas más singulares de la campaña gastronómica 'Murcia, desde su sabor' y contarán con la participación del chef Juan Guillamón, del Restaurante Almo (local que ostenta 2 Soles de la Guía Repsol y una Estrella Michelín ganada en 2024).

Guillamón elaborará menús a cuatro manos junto a otros reconocidos cocineros del panorama local, como Pedro, del Restaurante Tándem, y Miguel, del Restaurante Por Herencia.

La experiencia se completará con la colaboración de Estrella de Levante, que ofrecerá maridajes con diferentes cervezas para los aperitivos iniciales, así como con los vinos de De Nariz, que acompañarán el resto del menú.

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"Estas acciones se alinean con las tendencias del turismo gastronómico" Jesús Pacheco — Concejal de Turismo, Comercio y Consumo

"Este tipo de acciones nos permiten conectar con nuevos públicos, generar contenido atractivo y proyectar una imagen moderna e innovadora de Murcia, alineada con las tendencias actuales del turismo gastronómico", concluyó Pacheco sobre la iniciativa.