El Ayuntamiento no se resigna a perder la Unidad de Caballería y recurre al TSJ

El nombramiento de los agentes que componen la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia ha sido declarado ilegal, pues "se desarrolló al margen del procedimiento legalmente establecido", indica la sentencia de lo contencioso-administrativo del tribunal de instancia de Murcia, a la que tuvo acceso La Opinión, de la que se desprende que los agentes se eligieron a dedo al no haberse promovido ningún proceso selectivo.

Aunque el Ayuntamiento presentará un recurso de apelación, lo que dejaría los efectos de la sentencia suspendidos hasta que haya una sentencia firme. Además, el acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento recogía que durante el primer semestre de este 2026 se redactarían las bases del concurso de méritos para la provisión de los puestos del Cuerpo de Policía Local, incluidos los de la Unidad de Caballería.

Escrito de demanda

El juez estimó el escrito de demanda redactado por el abogado Fernando Losana, en representación de funcionarios del Cuerpo y representantes sindicales a través del Sindicato de Empleados Públicos (SIME), por lo que entiende que "no ha habido ningún proceso selectivo y los agentes se han puesto a dedo", declaró el letrado a La Opinión.

La resolución indica que el Decreto del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Emergencias por el que se creó la Unidad de Caballería no basta para dotar al proceso de "la necesaria cobertura jurídica previa".

En este sentido, el juez invocó la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región, que exige que se modifique la Relación de Puestos de Trabajo y se convoque un concurso de méritos específico.

Y es que a la ausencia de un proceso selectivo se une el hecho de que tres de los cuatro agentes que conforman la unidad carecían de la titulación ecuestre necesaria en el momento de su nombramiento.

Próximos pasos

Ahora, si el Ayuntamiento presenta el escrito de apelación "en tiempo y forma", los demandantes tendrán un plazo de 15 días para presentar un escrito de oposición. Después, tres magistrados deliberarán y decidirán estimar la apelación -lo que dejaría sin efecto la sentencia-, o desestimar el recurso y confirmar la sentencia dictada, explicó el abogado.

Si la alegación entra a trámite, el procedimiento se elevaría al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo que dejaría la sentencia en suspensión hasta que haya una resolución firme.

Bases del concurso de méritos

Desde la Policía Local destacan que "la sentencia no cuestiona la creación de la Unidad de Caballería en 2023, por lo que la misma sigue estando plenamente operativa, integrada en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC)". "Lo único que cuestiona el juez son determinados aspectos del procedimiento de selección", agrega el comunicado.

En el escrito también afirman que "los miembros de esta unidad fueron seleccionados entre los miembros en activo del GESC, atendiendo a los criterios de capacitación específica, formación técnica y aptitudes propias".

Así, los agentes seleccionados se trasladaron a la nueva unidad mediante la figura de adscripción provisional, una herramienta excepcional para cubrir puestos de trabajo. Y la resolución del tribunal de instancia recoge que el Ayuntamiento alegó haber empleado esta figura como un instrumento transitorio hasta que se promoviese el procedimiento selectivo.

De hecho, el comunicado de Policía Local indica que "el acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento ya recogía que en el primer semestre de este año se redactarán las bases del concurso de méritos para la provisión de los puestos en la Policía Local, incluyendo destinos de especialidad como el de Caballería".

Asimismo, "los servicios jurídicos trabajan ya en la formulación del recurso de apelación", concluye el escrito, lo que lleva aparejada la suspensión de la sentencia hasta que recaiga resolución firme en el procedimiento.

Piden la dimisión del edil responsable Los grupos de la oposición cuestionan que el Cuerpo de Policía Local sufre la falta de recursos, mientras que se invirtió dinero público en crear esta unidad al margen de la legalidad. Desde Vox piden la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias y cuestionan que se destinasen casi 90.000 euros de las arcas municipales en dotar de medios a esta unidad, "mientras nuestros barrios y pedanías están asolados por el crimen", lamentó el portavoz municipal de Vox, Luis Gestoso. En el mismo sentido se expresaron desde el PSOE. "Mientras la Policía Local arrastra necesidades de personal, medios y organización, el equipo de Gobierno del PP ha apostado por una unidad de elevado coste y escaso retorno para la seguridad cotidiana". "Aunque la resolución no es firme, viene a confirmar lo que el PSOE ya denunció en 2023: que detrás de esta unidad había más propaganda y postureo que planificación, utilidad y rigor", agregaron los socialistas. Además, "el Grupo Socialista considera especialmente grave que, según recoge la sentencia, los agentes de la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia fueran designados a dedo, sin publicidad, sin concurrencia y al margen del procedimiento legalmente establecido".

Trayecto

La Unidad de Caballería se incorporó al Cuerpo de la Policía Local de Murcia en julio de 2023. Una de sus funciones principales es la vigilancia de jardines en el núcleo urbano y las pedanías, zonas de difícil acceso para otros medios.

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Además, esta unidad colabora estrechamente con el Grupo de Patrulla Ecológica en labores de prevención e intervención de incendios forestales.