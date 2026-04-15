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Tragedia en Atalayas

Las víctimas de Atalayas piden las mismas penas que el fiscal, pero más indemnización

Los familiares de los 13 fallecidos en las dos discotecas se suman a la petición de hasta ocho años y medio para los 7 investigados

La fachada de la discoteca Teatre a la mañana siguiente del incendio.

La fachada de la discoteca Teatre a la mañana siguiente del incendio. / L.O.

EFE

Los familiares de los 13 fallecidos en el incendio de dos discotecas de Murcia en octubre de 2023 se han sumado a las peticiones del fiscal de penas de prisión de hasta ocho años y medio para los siete investigados en el procedimiento, aunque elevan sustancialmente las indemnizaciones reclamadas.

Para los tres responsables de la discoteca Teatre, donde se inició el incendio, y el gerente de Fonda Milagros, donde se produjeron las muertes, piden ocho años y seis meses, lo mismo que para el ingeniero que dividió en dos la nave industrial en la que se ubicaban los locales.

Para el organizador de la fiesta y el propietario de la máquina de chispas que dio origen al fuego, cuatro años y de siete años y nueve meses de cárcel, respectivamente.

El abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de tres de los fallecidos, estima que las indemnizaciones no deben calcularse con el baremo fijado para los accidentes de tráfico, puesto que estas muertes se produjeron en circunstancias excepcionales y fueron fruto de diversas negligencias, según ha explicado a Efe.

Considera que se deben sumar coeficientes correctores a ese baremo como los que se emplearon en otras tragedias similares, como la de la discoteca Madrid Arena, en la que fallecieron cinco personas en 2012.

Así, solo para las tres víctimas que representa, calcula indemnizaciones por 2,4 millones de euros, mientras que el fiscal había solicitado 4,3 para los 13 fallecidos (unos 0,3 de media por víctima, frente a los más de 0,7 que calcula este abogado).

Más cercano a las peticiones del fiscal se mantiene Pedro López Graña, que incide en su escrito en que a las cantidades calculadas por la fiscalía se debe sumar el lucro cesante y en la misma línea se posiciona también la abogada Rosa Egea, que representa a la familia de una de las fallecidas.

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Para los cuatro responsables de los locales, el fiscal, además, solicita la pena de inhabilitación especial para la dirección y administración de empresas con trabajadores a su cargo, así como para la explotación y gestión de restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas y discotecas, durante el tiempo de la condena. Para el ingeniero se solicita su inhabilitación como tal por once años. En su escrito se pide la responsabilidad civil directa de la aseguradora y la subsidiaria de la mercantil Teatre Murcia.

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