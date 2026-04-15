Mantenimiento
Recta final de las obras en 15 calles y avenidas de la pedanía murciana de Sangonera la Verde
Los trabajos de asfaltado y pavimentación renovarán cerca de 240 metros cuadrados de superficie con una inversión de 28.000 euros
Las obras que se desarrollan en 15 calles y avenidas de la pedanía murciana de Sangonera la Verde encaran la recta final y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, visitó estas actuaciones este miércoles junto al presidente de la Junta Municipal, Eugenio Espín.
Los trabajos, con una inversión de 28.230 euros, se desarrollan en un total de 35 puntos de la localidad, en vías como la Vereda de las Palmeras y la avenida de la Constitución, eje central que vertebra buena parte del tráfico urbano.
También sobresalen las mejoras en la avenida Majal Blanco y la avenida del Cid, vías de conexión clave dentro del núcleo, además de calles como Nuestra Señora de los Ángeles y Río Guadalentín, situadas en entornos especialmente transitados y próximos a centros educativos.
En conjunto, las actuaciones previstas suponen la mejora de cerca de 240 metros cuadrados de superficie urbana, y se incluyen trabajos de reparación de desperfectos en la calzada, corrección de hundimientos y renovación de pavimentos peatonales.
Vías
- Avenida de la Constitución
- Avenida del Cid
- Avenida Majal Blanco
- Vereda de las Palmeras
- Calle Mayor
- Calle Dulcinea
- Calle Granja
- Calle El Palmeral
- Calle Castillo del Puerto
- Calle del Fútbol
- Calle de las Escuelas
- Calle Salvador Allende
- Calle Río Guadalentín
- Calle Nuestra Señora de los Ángeles
- Calle de la Infanta Cristina
Trabajos
Se están ejecutando intervenciones de parcheo en varias ubicaciones, como la Vereda de las Palmeras (trabajos de parcheo de 15x4 m en el inicio de la subida a Torreguil y otro de 8x6 m en la zona del lago), la avenida Majal Blanco, en la calle Nuestra Señora de los Ángeles y la avenida del Cid.
Asimismo, se llevan a cabo actuaciones de arreglos por deterioro del firme en Vereda de las Palmeras, avenida de la Constitución, calle El Palmeral, calle del Castillo del Puerto, calle Granja y calle Dulcinea. Y en algunos puntos se concentran varias actuaciones, como en calle Río Guadalentín y calle de las Escuelas.
También se han reparado hundimientos en la Vereda de las Palmeras y la calle Salvador Allende y se han repintado pasos de peatones en las calles Río Guadalentín y Granja.
Por último, se han mejorado pavimentos peatonales (baldosas, adoquines y bordillos) en calle Dulcinea, calle Mayor, calle Río Guadalentín, avenida de la Constitución y calle de la Infanta Cristina, con la sustitución de baldosas podotáctiles y la reposición de adoquines en entornos educativos.
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