El primer dromedario hallado en la ciudad de Murcia sale a la luz en el yacimiento de San Esteban

Los trabajos arqueológicos en el yacimiento de San Esteban sacan a la luz los restos del primer dromedario hallado en la ciudad de Murcia, "un descubrimiento excepcional que confirma la relevancia del enclave y abre nuevas vías de investigación sobre la vida y la actividad del antiguo arrabal andalusí de la Arrixaca", destacan desde el Ayuntamiento.

En concreto, el dromedario se ha descubierto en el sondeo 65, donde se han identificado tres restos óseos pertenecientes a un dromedario: una falange proximal completa y dos falanges mediales completas, correspondientes a un único individuo.

"Se trata de un hallazgo excepcional por su extrema rareza en la arqueología peninsular de época islámica", resaltan desde el Consistorio.

Antes de este descubrimiento, únicamente se habían documentado 14 elementos de dromedario en contextos islámicos del sur de la península ibérica, por lo que los restos de San Esteban elevan esta cifra a 17 elementos conocidos.

Los restos se encuentran completos, en buen estado de conservación y sin marcas de corte visibles, lo que permite descartar su uso como alimento. Así, el informe arqueológico apunta a que el dromedario fue utilizado principalmente como animal de transporte, vinculado al traslado de cargas y a la movilidad en la Murcia islámica.

"Están teniendo lugar es los trabajos arqueológicos previos y absolutamente necesarios para asegurar la integridad de todos los hallazgos que aquí se están teniendo", aseguró el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante su visita a los trabajos.

Un sistema "poco habitual"

Otro de los puntos clave de esta intervención se ha documentado en el sondeo 57, donde ha salido a la luz una vivienda andalusí "con una compleja organización interna y sistemas de evacuación de agua poco habituales", explican desde el Ayuntamiento.

Uno de los aspectos más destacados es la identificación de dos desagües diferentes: uno vinculado al patio y otro más moderno que incorpora un atanor, una pieza cerámica de canalización que podría indicar la evacuación de agua desde una cota superior, posiblemente desde una planta alta o un nivel elevado de la vivienda.

La casa presenta muros con doble técnica constructiva, con exterior de ladrillo e interior de tierra, un pozo, dos conducciones distintas de evacuación de agua y un pequeño albañal que desemboca en la calle H.

Y "todo ello ofrece una imagen muy completa de cómo se estructuraba una vivienda del arrabal por dentro", explican, pues el valor de este hallazgo reside en que no solo conserva muros, sino también elementos que permiten entender cómo se construían las casas, cómo se organizaban sus espacios, cómo se gestionaba el agua y cómo esas soluciones fueron evolucionando.

Una gran 'caja fuerte'

En el sondeo 71 se encontró otro de los hallazgos más singulares de esta fase: una gran tinaja oculta en el interior de una vivienda andalusí, concretamente en la casa 30. La tinaja apareció dentro de una alcoba, en una de las llamadas ocultaciones, espacios para guardar objetos de valor.

La investigación ha permitido documentar cómo esa alcoba pasó de una configuración anterior —probablemente con cierres laterales y calentador— a una fase posterior en la que se ejecutó un tabique corrido que cegó la parte central, creando el espacio destinado a ocultar la tinaja.

La apertura completa de la tinaja queda pendiente de autorización técnica y del visto bueno del restaurador, ya que antes debe garantizarse su correcta conservación, aunque "la previsión es que esta actuación pueda realizarse próximamente", aseguran desde el Ayuntamiento.

Otros hallazgos

Además de los grandes descubrimientos, los trabajos están sacando a la luz numerosos materiales y elementos que ayudan a completar la imagen del barrio andalusí, como fragmentos de cuerda seca parcial del siglo XII, ataifores melados y restos de revestimientos con pintura roja, que refuerzan la cronología de la vivienda, construida en el siglo XII y ocupada en el XIII, con al menos dos reformas.

Además, en la casa 35 se documenta un posible espacio de cocina, con cerámicas de cocina y una mancha de combustión, y han aparecido anillos de pozo, así como un posible tabique de letrina en el sondeo 78, todos ellos elementos que permiten reconstruir con mayor precisión la vida cotidiana y la funcionalidad de las viviendas.

El regidor murciano indicó que "todo esto ha aparecido en esos trece sondeos que se están haciendo", y agregó que "faltan todavía hasta llegar a los casi setenta que hay que hacer, pero el ritmo de la obra avanza según lo planificado".