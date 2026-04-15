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Gastronomía

Una pastelería de Murcia vende napolitanas de 3 y 4 kilos y verlas en persona deja a cualquiera con la boca abierta

Croissants, empanadas y otros bocados gigantes han convertido a este local en una de las paradas más llamativas para los amantes del dulce

@enjoybyana disfruta de una napolitana de 4 kilos de La Buena Moza.

@enjoybyana disfruta de una napolitana de 4 kilos de La Buena Moza. / @enjoybyana

Juanjo Raja

Juanjo Raja

Si en Murcia ya teníamos motivos de sobra para presumir de gastronomía, esta pastelería-confitería acaba de añadir uno más, y además en tamaño XXL. Es indudable que en este sitio el tamaño sí que importa.

Esta pastelería murciana, conocida por elaborar dulces de dimensiones descomunales, se ha convertido en protagonista de uno de los últimos vídeos de la influencer gastronómica @enjoybyana, en el que aparece probando una napolitana de proporciones bíblicas.

La creadora de contenido se acercó al local con poca hambre (según sus propias palabras, "hoy no tenía mucha hambre") y acabó con una napolitana de chocolate entre las manos que ella misma calculó que pesaba entre 3 y 4 kilos. "Estamos en Murcia, en La Buena Moza, que son especialistas en hacer dulces XXL", presentaba al local, en la calle San Pedro 10, mientras sostenía el "bicharraco" con dificultad evidente.

Ubicación de La Buena Moza, en Murcia

Y es que el establecimiento no tiene ningún complejo a la hora de ir a lo grande: croissants, empanadas, pastel de carne, donuts y mucho más, todo en formato monumental. La única condición es que estos productos mastodónticos se elaboran por encargo, así que quien quiera llevarse uno a casa tendrá que pedirlo con antelación.

El momento de la verdad llegó cuando @enjoybyana se animó a darle un bocado ante la cámara. "Esto va a ser difícil. Está calentito. Solo me quedan mil bocados más", reconocía entre risas mientras la gente no paraba de mirarla. Lejos de desanimarse, continuó con la degustación y el veredicto fue claro: "La masita está muy buena, el chocolatito como asoma va bien generoso".

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El vídeo ha generado una oleada de comentarios de murcianos y visitantes con ganas de conocer el local, que ya se ha ganado a pulso su hueco en el mapa gastronómico de la ciudad. La propia influencer cerró la publicación con la ironía que la caracteriza y que ha enamorado a sus seguidores: "Ya sabes dónde venir a desayunar en Murcia si estás a dieta". Una recomendación que, con toda la pinta, muchos van a tomar muy en serio.

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