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En directo | Segundo debate de los candidatos a rector de la UMU

En esta ocasión girará en torno a los problemas e intereses de los alumnos

Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio momentos antes del primer debate electoral de este lunes.

Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio momentos antes del primer debate electoral de este lunes. / Juan Carlos Caval

L.O.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) celebra este miércoles un debate electoral de los candidatos a rector de la UMU, que participaron en uno el pasado lunes, centrado en esta ocasión en asuntos de interés del alumnado.

El encuentro, moderado por el presidente del CEUM, Antonio Fenoll, de las cinco candidaturas. El debate tendrá una duración aproximada de dos horas y se estructurará en cuatro bloques temáticos basados en el documento de propuestas estudiantiles '60 medidas para 6 años'. Cada bloque contará con un turno de exposición de dos minutos y de tres para debate libre. Los temas que se tratarán serán la calidad de la docencia y evaluación; economía y derechos; infraestructura y transporte y vida universitaria y conciliación.

Puedes seguirlo aquí en directo:

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