El calor dispara el riesgo de mosquito tigre en Murcia en el inicio de su temporada fuerte

El calor aprieta y con él regresa uno de los enemigos más molestos del verano murciano: el mosquito tigre. El Ayuntamiento de Murcia no espera a que el problema se dispare y ya ha puesto en marcha el refuerzo de su campaña especial de control de mosquitos para los meses de mayor actividad, con una novedad que marca la diferencia este año: un nuevo dron con capacidad para 80 kilogramos.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, presentó la iniciativa junto al concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, enmarcada dentro del contrato municipal de control de plagas.

Un dron más grande, más preciso y más eficaz

El nuevo aparato llega para cubrir más superficie de trabajo con una sola herramienta y viene equipado con una antena GPS de mayor sensibilidad y precisión. Se sumará a la flota ya existente, compuesta por drones de 25 kilogramos, y al helicóptero de gran capacidad (600 kilogramos) reservado para situaciones extraordinarias como danas o lluvias muy intensas.

El arsenal completo incluye además 11 vehículos adaptados para tratamientos, drones de inspección, cañones manuales, trampas específicas para mosquitos, aspiradores para toma de muestras y un helicóptero de reconocimiento aéreo para localizar focos a gran escala.

Un dron antimosquitos sobrevuela el río Segura. / Juan Carlos Caval

Más de un millón de euros y 13.000 espacios bajo vigilancia

El contrato, con una inversión que supera el millón de euros para dos años, cubre el control de roedores, cucarachas, mosquitos (con especial atención al mosquito tigre), quironómidos y, como novedad incorporada el pasado año, otras plagas con incidencia directa en la salud: garrapatas, pulgas, chinches y avispas.

El ámbito de actuación es amplio: más de 500 edificios municipales y cerca de 13.000 espacios públicos, entre ellos toda la red de alcantarillado, más de 51.000 imbornales, parques y jardines, mercados, consultorios y vías públicas.

Los trabajos se realizan en colaboración con la empresa Lokímica y se centran en los puntos donde el agua puede acumularse (estanques, imbornales o zonas encharcadas tras las lluvias recientes), puesto que es en la fase larvaria cuando los tratamientos resultan más eficaces.

Respuesta en 24 horas para emergencias

El servicio realiza monitorizaciones quincenales en los focos de mosquito detectados y tratamientos periódicos en las zonas de mayor riesgo. Para roedores y cucarachas, se llevan a cabo tres tratamientos anuales en la red de alcantarillado de todo el municipio.

Todo el sistema está integrado en una plataforma de información geográfica (GIS), y el municipio ha sido sectorizado para identificar los puntos de mayor interés sanitario. Ante avisos ciudadanos, el plazo de respuesta es de 48 horas en casos ordinarios y de 24 horas en situaciones urgentes.

¿Cómo colaborar desde casa?

El Consistorio recuerda a los vecinos que pueden ayudar a detectar focos a través de varias vías: la app Plagas Murcia, el correo electrónico plagas@ayto-murcia.es, el teléfono (968) 35 86 00 o las Juntas Municipales.

En 2025, el Ayuntamiento ya realizó tres tratamientos generales en la red de alcantarillado para el control de roedores y cucarachas, actuaciones en espacios verdes y dependencias municipales, y tratamientos mensuales en las zonas de mayor riesgo frente a los mosquitos.