Los bomberos extinguen un incendio que se extendió por unos neumáticos abandonados en Javalí Nuevo

Un incendio junto a una fábrica cervecera en Javalí Nuevo, pedanía de la ciudad de Murcia, se desarrolló sobre las cinco de la tarde de este miércoles. Sin embargo, de acuerdo con la información ofrecida por el servicio de emergencias 112, los bomberos que se desplazaron hasta el lugar consiguieron aplacar las llamas.

El fuego surgió junto a las instalaciones logísticas de la mencionada empresa y consiguió extenderse gracias a un vertedero de neumáticos y otros residuos sólidos que se encontraba en esta zona rural.

El 112 comunica que, en las llamadas de los ciudadanos, alertaban de una gran columna de humo negro y denso que se podía apreciar con claridad desde la autovía A-7 en dirección Andalucía, poco antes del cruce con la A-30.

Explican que la intervención tuvo cierto grado de dificultad debido a la imprecisión de las ubicaciones dadas —en un principio acudieron al municipio de Alcantarilla—.

Asimismo, subrayan que necesitaron la ayuda de una máquina excavadora de una empresa privada que se encontraba realizando trabajos en la zona. El equipo facilitó el acceso de los coches de bomberos a la zona en la que estaba teniendo lugar el incendio.

Indican que el incendio fue totalmente extinguido y que no se produjeron daños personales ni incidencias graves. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos de la Región y de Murcia, un agente medioambiental y una patrulla de la Policía Local.