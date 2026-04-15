Fuego
Los bomberos extinguen un incendio que se extendió por unos neumáticos abandonados en Javalí Nuevo
Las llamas se extendieron por residuos sólidos que se acumulaban junto a las instalaciones de una empresa cervecera de la pedanía de Murcia
Un incendio junto a una fábrica cervecera en Javalí Nuevo, pedanía de la ciudad de Murcia, se desarrolló sobre las cinco de la tarde de este miércoles. Sin embargo, de acuerdo con la información ofrecida por el servicio de emergencias 112, los bomberos que se desplazaron hasta el lugar consiguieron aplacar las llamas.
El fuego surgió junto a las instalaciones logísticas de la mencionada empresa y consiguió extenderse gracias a un vertedero de neumáticos y otros residuos sólidos que se encontraba en esta zona rural.
El 112 comunica que, en las llamadas de los ciudadanos, alertaban de una gran columna de humo negro y denso que se podía apreciar con claridad desde la autovía A-7 en dirección Andalucía, poco antes del cruce con la A-30.
Explican que la intervención tuvo cierto grado de dificultad debido a la imprecisión de las ubicaciones dadas —en un principio acudieron al municipio de Alcantarilla—.
Asimismo, subrayan que necesitaron la ayuda de una máquina excavadora de una empresa privada que se encontraba realizando trabajos en la zona. El equipo facilitó el acceso de los coches de bomberos a la zona en la que estaba teniendo lugar el incendio.
Indican que el incendio fue totalmente extinguido y que no se produjeron daños personales ni incidencias graves. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos de la Región y de Murcia, un agente medioambiental y una patrulla de la Policía Local.
- Las barracas de Murcia no pasan el examen de Consumur: ponen en duda la calidad de los productos y alertan de incumplimientos de la ley
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia
- La Justicia tumba la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- Escuelas infantiles al límite: el Gobierno regional no paga las ayudas para aulas de 2-3 años desde febrero
- A juicio por hacerse pasar por un vicealmirante en las redes sociales
- El Ayuntamiento de Lorca diseña un plan valorado en 200.000 euros para revitalizar las diputaciones costeras