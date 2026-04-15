Abiertas las inscripciones de las 37 actividades para jóvenes murcianos del programa 'Redes'

El programa 'Redes para el tiempo libre' regresa con 37 actividades dirigidas a jóvenes murcianos y las inscripciones están abiertas desde este martes, el mismo día en el que la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, presentó la programación.

Las actividades se distribuyen a lo largo de diez fines de semana, hasta el 14 de junio, con propuestas como actividades de naturaleza y aventura, talleres de destreza manual, sesiones de 'escape rooms' y propuestas deportivas.

Para poder participar en las actividades hay que tener entre 12 y 30 años de edad, residir en el municipio de Murcia y rellenar el formulario de inscripción en la web www.redestiempolibremurcia.es, donde además se puede consultar toda la información.

Programa

En cuanto a los talleres de destreza manual, se encuentran 'Crochet' y 'Customiza tus prendas', que se celebrarán los sábados en el Espacio Joven 585m2 y permitirán a los jóvenes iniciarse en la costura al tiempo que se fomenta la reutilización de prendas como herramienta de prevención de residuos.

En este mismo espacio se desarrollará el taller de Cómic Manga, centrado en el aprendizaje de técnicas básicas del dibujo japonés, como la creación de personajes, el diseño de escenas y la narrativa visual. Además, destaca el taller de 'K-pop', baile popular coreano y estilo musical.

Asimismo, se mantienen actividades como los talleres de Lengua de Signos y Pintura Creativa, así como propuestas deportivas como defensa personal, tenis de mesa y esgrima.

El programa también cuenta con la colaboración del Centro Social Universitario de la UMU, donde se desarrollarán los talleres de salsa y bachata, altamente demandados por la población universitaria.

También se han programado dos sesiones de 'escape room' (los días 25 de abril y 16 de mayo), además de la actividad '101 Pixel Room' el 3 de mayo, una experiencia inmersiva en la que los participantes deberán superar distintos retos físicos y de lógica.

También regresa la actividad de escalada en rocódromo, prevista para los días 17 de abril y 22 de mayo.

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Por último, en el ámbito de la aventura y la naturaleza, la programación incluye actividades como paintball (18 de abril), la vía ferrata de Callosa (19 de abril), el barranco de El Cigarrón, en versión nocturna, (15 de mayo), Kayak en Cabo de Palos (31 de mayo), paddle surf en La Manga (7 de junio), multiaventura acuática (6 de junio) y el 'Descenso del Segura: Tramo Arrozales' (13 de junio) y el 'Descenso del Segura: Tramo Alto Almadenes' (30 de mayo).