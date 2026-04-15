Más de 100 murcianos consiguen trabajo con los programas municipales de empleo y formación

Un total de 110 personas desempleadas que participaron en los programas mixtos de empleo y formación del Ayuntamiento de Murcia consiguieron contratos en alternancia, lo que sitúa la tasa de inserción en un 42,69 por ciento.

De estos programas mixtos, destaca el 100 por 100 de tasa de inserción de los cursos de mantenimiento de carrocería y limpieza de superficies, así como el 86 por ciento en el de fabricación mecánica.

Así se desprende de la memoria de resultados del servicio de empleo del Ayuntamiento de 2025, presentada este miércoles por la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

Además, "hemos desarrollado 74 acciones formativas que han beneficiado a más de 1.400 personas", detalló la edil sobre el balance del servicio.

Atención individualizada

El servicio de orientación atendió de forma individualizada a 1.897 personas, además de desarrollar 33 talleres de mejora de la empleabilidad con la participación de 418 usuarios.

Por su parte, la agencia de colocación ha gestionado 126 ofertas de empleo, en las que se han inscrito 721 personas, y se logró la contratación de 258 usuarios, lo que supone un incremento del 35,78 por ciento respecto a 2024.

Resaltan también las acciones de capacitación tecnológica, en las que han participado 125 personas, y la firma de 57 acuerdos con empresas para prácticas profesionales, que han beneficiado a 80 alumnos con 1.406 horas de formación online en sectores con alta demanda como sanidad, tecnología, turismo y administración.

Ayudas al autoempleo

Asimismo, el Ayuntamiento destinó 290.000 en 38 ayudas para el empleo y el autoempleo, y otros 350.000 euros a proyectos de mejora de la empleabilidad que beneficiaron a 1.087 personas.

En el ámbito de la promoción económica, también se encuentran iniciativas como el concurso de proyectos empresariales, con 70.000 euros en premios, y programas de apoyo directo como 'Murcia es Oportunidad', que asesoró a 60 emprendedores y 39 empresas.

Además, se firmaron convenios con 14 entidades, con una inversión de 229.000 euros. Y 1.013 alumnos participaron en el programa emprende joven, dotado económicamente con 15.000 euros.

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El plan municipal de empleo y promoción económica 2024-2027 ha asesorado a un total de 9.816 personas en materia de orientación y empleo, y ha logrado con ello 2.725 inserciones laborales. Además, 8.087 alumnos han participado en las 855 acciones formativas, y 4.570 personas han recibido asesoramiento para emprender, de las que 603 iniciaron actividad por cuenta propia.