Vivienda
El PSOE denuncia la venta de suelo público en Murcia a escasos días del anuncio de la estrategia municipal de vivienda
Las cuatro parcelas salieron a subasta por un valor de más de 6 millones de euros
"El PP no hace política de vivienda; la vivienda no se defiende vendiendo suelo público", denunció el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz Maciá, este martes en rueda de prensa. El portavoz del PSOE relató que, pocos días antes de presentar la estrategia municipal de vivienda, el Ayuntamiento sacó a subasta cuatro grandes parcelas por un importe global que supera los 6 millones de euros.
En concreto, las parcelas se ubican en Santiago y Zaraiche, Santo Ángel, Casillas y Churra (esta última por un valor de 3,8 millones).
En el plan municipal se contempla el uso de suelo municipal para la construcción de vivienda protegida, "pero la realidad es que lo venden para hacer vivienda libre, sin ninguna condición", lamentó Ruiz Maciá, quien agregó que esta situación se traduce en "menos vivienda pública y más dificultades para jóvenes y familias".
Asimismo, detalló que la venta de parcelas se incluye en el plan financiero del Ayuntamiento de Murcia, pero también se encuentra la reclamación de 5 millones al Gobierno regional, algo que el equipo de Gobierno local no ha hecho.
Pérdida de fondos europeos
Asimismo, Ruiz Maciá recordó la pérdida de 23 millones de fondos europeos destinados a construir más de 458 viviendas públicas en régimen de alquiler accesible.
Por otro lado, se abrió un plazo para reubicar fondos FEDER para la construcción de vivienda pública, pero solo se reasignaron 7 millones de unos 340 millones.
"La única medida del PP es hacer negocio con la especulación", indicó, por su parte, Miguel Ortega, diputado regional del PSOE.
Ortega recordó que el PSOE ha presentado varias medidas en materia de vivienda en la Asamblea Regional durante los últimos años, "y todas o casi todas han sido rechazadas por el PP".
Además, el diputado del PSOE cuestionó que el Gobierno Regional lleva desde 2018 sin construir vivienda pública y que el decreto de vivienda actual no incluye medidas para rebajar los precios.
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