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Las primeras cabinas insonorizadas llegan a las salas de estudio murcianas

Un usuario estrena una de las cabinas insonorizadas instaladas en la sala de estudios de Ronda Sur.

Un usuario estrena una de las cabinas insonorizadas instaladas en la sala de estudios de Ronda Sur. / Juan Carlos Caval

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Las primeras cabinas insonorizadas en las salas de estudio del municipio de Murcia ya están operativas, dos de ellas en las instalaciones de Ronda Sur y otra más en la de Beniaján, como adelantó La Opinión. Aunque la intención del Ayuntamiento es extenderlas por toda la red municipal.

Algunos usuarios pudieron estrenar las cabinas este lunes, el mismo día en el que se montaron. "El proyecto piloto para mejorar el servicio que ofrece el Consistorio se ha iniciado en las dos salas de estudio con mayor afluencia de usuarios, con una media de 850 personas al día", detalló la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, quien asistió al montaje de las cabinas.

Con esta adquisición, "se facilita el estudio intensivo y la preparación de oposiciones con privacidad y todas las comodidades sin generar molestias al resto de estudiantes", explica el Consistorio en un comunicado.

Equipamiento

Las tres primeras cabinas, con una inversión de 15.639 euros, cuentan con un estante de trabajo con espacio suficiente para ordenador portátil, apuntes y material de estudio, así como un taburete alto con asiento acolchado y forrado.

También disponen de sistema de aislamiento acústico, sistema de ventilación con filtro que renueva completamente el aire cada minuto, iluminación LED integrada, dos tomas de corriente universales y puertos de carga USB-A y USB-C.

Red

La red municipal de salas de estudio cuenta con 19 instalaciones en funcionamiento que ofrecen un total de 1.036 plazas.

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Siete de las salas de estudio se ubican en pedanías y las dos restantes en la ciudad de Murcia, a las que se sumarán dos más próximamente: una en El Esparragal, con 35 puestos, y otra en Monteagudo, con 66.

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