Un nuevo dron se une a la lucha contra el mosquito tigre en Murcia

La campaña especial de control del mosquito y del mosquito tigre se refuerza en el municipio de Murcia durante los meses de mayor actividad e incorpora este año un nuevo dron con capacidad para 80 kilogramos.

Así lo avanzó la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, quien presentó, junto al concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, la iniciativa municipal enmarcada en el contrato municipal de control de plagas.

El nuevo dron permite atender más superficie de trabajo con una sola herramienta y cuenta con una antena GPS con más sensibilidad y precisión.

Esta nueva herramienta complementará el trabajo del resto de drones, de 25 kilogramos de capacidad, y el helicóptero de gran capacidad, con 600 kilogramos, destinado a tratamientos especiales ante danas y lluvias muy intensas.

A estos medios, se suman 11 vehículos adaptados para las labores de tratamiento y drones de inspección y tratamiento, cañones manuales, trampas específicas para la captura y control de mosquitos, aspiradores para la recolección de muestras y análisis y un helicóptero para el reconocimiento aéreo e identificación de focos a gran escala.

El contrato, con una inversión superior al millón de euros para dos años, abarca el control de roedores, cucarachas, mosquitos (especialmente el mosquito tigre), quironómidos y, como novedad desde el año pasado, otras plagas con incidencia en la salud, como garrapatas, pulgas, chinches y avispas.

El ámbito de actuación incluye más de 500 edificios municipales y cerca de 13.000 espacios públicos, como la red de alcantarillado, más de 51.000 imbornales, parques y jardines, centros municipales, mercados, consultorios o vías públicas.

Las actuaciones, que se acometen en colaboración con la empresa adjudicataria Lokímica, se centran en espacios públicos susceptibles de acumular agua, como estanques, imbornales y zonas encharcadas tras las recientes lluvias, pues es en la fase larvaria cuando se aplican con mayor eficacia los tratamientos de control.

Actuaciones

En el caso específico de los mosquitos, se realizan monitorizaciones quincenales en los focos detectados y tratamientos periódicos en las zonas de mayor riesgo.

En cuanto a roedores y cucarachas, el servicio lleva a cabo tres tratamientos anuales de la red de alcantarillado de todo el municipio.

Para incrementar la eficacia del programa, el municipio se ha sectorizado e identificado los puntos de mayor interés sanitario, y todos los tratamientos se integran en una plataforma de información geográfica (GIS).

Además, el servicio atiende avisos ciudadanos con un plazo de respuesta de 48 horas en casos ordinarios y de 24 horas en situaciones urgentes, lo que permite una intervención ágil ante incidencias detectadas en el municipio.

Recomendaciones a la ciudadanía Evitar recipientes que acumulen agua (platos de macetas, ceniceros, etc.)

Mantener el cloro en piscinas o balsas

Vigilar el riego por goteo

Controlar el estado de zonas ornamentales con agua

Utilizar peces que se alimenten de larvas en estanques

Tratar los sumideros con lejía si contienen agua

Proteger pozos y aljibes

Mantener los depósitos de agua cerrados herméticamente

Balance de 2025

Durante el pasado año, el Ayuntamiento llevó a cabo tres tratamientos generales en la red de alcantarillado para el control de roedores y cucarachas, además de actuaciones en espacios verdes y dependencias municipales.

En materia de mosquitos, se llevaron a cabo tratamientos mensuales en las zonas de mayor riesgo.

Además, desde el Consistorio hacen un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la detección de focos al enviar avisos a través de la app Plagas Murcia, el correo electrónico ‘plagas@ayto-murcia.es', por vía telefónica en el teléfono (968) 35 86 00 o a través de las Juntas Municipales.