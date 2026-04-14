Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia

Algo se mueve en Churra. En las antiguas instalaciones de Cash Europa, donde durante años se aprovisionaron particulares y profesionales de la hostelería murciana, un nuevo gigante está a punto de abrir sus puertas.

Se trata de Obramat, que se presenta como "la empresa retail de referencia en distribución de materiales de construcción y reforma en España" y que el pasado 8 de abril reunió por primera vez a su equipo para dar el pistoletazo de salida oficial a su segundo almacén en la Región.

La jornada, celebrada en el propio almacén, fue mucho más que una simple presentación corporativa. Más de cien colaboradores (la mayoría nuevas incorporaciones locales, aunque también con profesionales llegados de otros puntos de España) vivieron un día de inmersión en la cultura de la compañía que ellos mismos bautizan como "la familia naranja".

Y es que el color naranja no es un detalle menor: es la seña de identidad de una empresa que lleva presente en la Región desde 2019 y que ahora da un paso más con unas instalaciones que, por sus dimensiones y su oferta, prometen ser un punto de referencia para el sector en la zona norte de la capital.

Un equipo construido desde Murcia

El proceso de selección arrancó en diciembre de 2025 y el resultado es un equipo compuesto en su mayoría por talento local, aunque enriquecido con profesionales procedentes de otros almacenes de la cadena en España.

Todos ellos cuentan con experiencia en el sector de la reforma y la construcción. La empresa destaca que fueron seleccionados por contar también con "una gran actitud y entusiasmo" para integrarse en el proyecto.

Más de 40 horas de formación antes de abrir

La jornada del 8 de abril no fue solo de bienvenida: marcó también el inicio de un plan formativo. Cada colaborador recibirá de media más de 40 horas de formación durante los tres primeros meses, un período en el que se trabajarán "los valores de la compañía, el conocimiento del producto y el modelo de atención al cliente, con el objetivo de garantizar", según Obramat, "un excelente servicio a los clientes".

La jornada incluyó dinámicas de grupo, presentaciones cruzadas entre compañeros y hasta la construcción colectiva de un puzle firmado por todos los empleados, que quedará expuesto en el almacén como recuerdo permanente de aquel primer día juntos.

Nuevas instalaciones de Obramat en Churra. / Obramat

6.800 metros cuadrados y más de 20.000 referencias

El nuevo establecimiento ocupará más de 6.800 metros cuadrados de superficie comercial en la pedanía de Churra, en las antiguas instalaciones de Cash Europa. Se trata del segundo punto de venta de Obramat en la Región, tras su desembarco en Murcia en 2019.

En su interior, los clientes encontrarán más de 20.000 referencias de las principales marcas del mercado, con stock asegurado, distribuidas en nueve grandes secciones: materiales de construcción, madera, herramientas, ferretería, electricidad, sanitario, fontanería y calefacción, cerámica y pintura.

Además de los más de 100 empleos directos generados, la apertura traerá consigo también empleo indirecto a través de los servicios externalizados. La compañía afirma apostar por los proveedores locales murcianos como parte de su compromiso con lo que describe como "el desarrollo del tejido industrial regional".

La apertura está prevista para este próximo julio. Faltan apenas tres meses para que Churra se convierta en el nuevo destino de referencia para profesionales y particulares del sector de la construcción y la reforma en Murcia.