El doloroso cierre de un asadero muy querido de Murcia: "12 años que acaban en cajas y bolsas de basura"

Doce años de madrugadas, de pollos asados y de clientes fieles se guardaron el pasado 29 de marzo en cajas y bolsas de basura. Así de crudo, y así de honesto, lo contó el propio negocio en sus redes sociales.

El Asadero Santa María de Gracia, con su peculiar mascota Bartolito (icono del local), cerró ese día la persiana de su local en la calle Juan Guerrero Ruiz 7 de Murcia por última vez. Pero no por voluntad propia, sino porque el dueño del inmueble decidió no renovarle el alquiler.

"Cerrar una puerta nunca es solo girar una llave. A veces es bajar la persiana por última vez y sentir que, con ese gesto, también se pliega una parte de tu historia", escribieron en Facebook con una sinceridad que no dejó indiferente a sus seguidores.

Un cierre que duele, pero que no llega por fracaso

Lo que convierte esta historia en algo más que un simple adiós comercial es la forma en que sus responsables lo han vivido y lo han contado. Sin eufemismos, sin maquillar la realidad. "Este no fue solo un negocio. Fue el sueño que tomó forma entre paredes alquiladas, el proyecto de vida que creció con cada cliente, con cada madrugada de esfuerzo, con cada pequeño logro celebrado en silencio", publicaron en el mensaje de despedida.

El motivo del cierre, ajeno a la marcha del negocio, no hace menos duro el golpe. "Hoy toca despedirse porque el dueño necesita el local y no renueva el alquiler. Y aunque la razón sea ajena, el dolor es propio", reconocieron sin rodeos.

La crudeza de los días posteriores llegó en otra publicación, más íntima y más desgarrada: "12 años acaban en cajas y bolsas de basura. La desolación por perderlo todo de la noche a la mañana. Lo sé, sacaré fuerzas de donde sea, pero necesito llorarlo y gritarlo para así superarlo".

Bartolito no desaparece: tiene nueva dirección

Pese al dolor, el mensaje que lanzó el asador desde el principio fue de continuidad. "Intentaremos seguir dándoos servicio en el Asadero 2", anunciaron, recordando que los sueños "no viven en los metros cuadrados ni en un contrato firmado" sino "en quien se atrevió a empezar".

El nuevo local se encuentra en la calle Alfonso Palazón Clemares, número 14, junto a la avenida de los Pinos y el conocido Zig Zag. Los teléfonos de contacto se mantienen y los pedidos pueden realizarse también a través de su página web (asaderosantamariadegracia.es) tanto para recoger sin esperas como para recibir el pedido a domicilio.

En la carta siguen los clásicos que hicieron popular al local: pollos asados, croquetas de múltiples variedades, patatas crujientes y ensaladas frescas. "Nos vemos donde el fuego siga encendido", concluyeron. Y parece que así será.