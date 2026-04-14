Gastronomía
Degustaciones y catas con la campaña ‘Murcia desde su sabor’
La propuesta se desarrollará durante los meses de abril y mayo en el centro municipal gastronómico con la participación de chefs y profesionales
Paralelamente, el Ayuntamiento ha diseñado un programa de catas de vino, vermú y cerveza
La campaña 'Murcia desde su sabor' despliega degustaciones y catas para "poner en valor la riqueza gastronómica del municipio, promover el consumo de producto local y dar visibilidad al trabajo de productores, hosteleros y profesionales del sector", señaló el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, este martes en la presentación de la programación.
La propuesta se desarrollará durante los meses de abril y mayo en el centro municipal gastronómico y se erige como "una apuesta decidida por nuestra huerta, nuestros productores y nuestros chefs, que son grandes embajadores de la excelencia culinaria del municipio·, destacó el edil.
Los ciclos de degustación se celebrarán cada jueves y estarán centrados en productos emblemáticos de la despensa murciana. Cada sesión contará con la participación de chefs y profesionales especializados que guiarán al público, harán demostraciones en directo y explicarán el origen y características de cada producto.
Todas las actividades requerirán reserva previa a través de la página web oficial de la campaña 'Murcia desde su sabor' y la entrada tiene un precio de 5 euros.
Programa
La programación arrancará el 16 de abril con una sesión dedicada al tomate originario de la huerta de Murcia, que será impartida por Pedro Buitrago, del restaurante Tándem, junto a un agricultor de Alquerías.
El 23 de abril será el turno de la charcutería tradicional y artesana de Murcia, con Airemar como protagonista y una degustación centrada en el chato murciano.
El 30 de abril la firma El Faro ofrecerá una sesión sobre encurtidos tradicionales murcianos.
El 7 de mayo el aceite de oliva murciano protagonizará una nueva jornada dirigida por David López, del restaurante Local de Ensayo.
El 14 de mayo el chef Pepe Morales presentará una propuesta de cocina murciana reinterpretada.
El 21 de mayo el restaurante Tabanko 825 cerrará el ciclo con una tapa de fusión entre cocina gaditana y murciana.
Programa de catas
Paralelamente, el Ayuntamiento ha diseñado un programa de catas de vino, vermú y cerveza que complementará esta oferta gastronómica y pondrá el foco en bebidas elaboradas en la Región.
Las sesiones de vino permitirán al público conocer mejor el potencial vitivinícola murciano y profundizar en variedades tan representativas como la Monastrell, mientras que las catas de vermú y cerveza ofrecerán nuevas experiencias de maridaje.
En este apartado, participarán bodegas y firmas de referencia como Barahonda, Balcona, Luzón, Vermú Maruland y Estrella Levante, con sesiones programadas entre el 15 de abril y el 22 de mayo.
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