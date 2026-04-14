Las cofradías se rejuvenecen en las procesiones de la Semana Santa murciana

"Murcia ha vuelto a vivir unas fiestas históricas y de récord", aseguró el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, este lunes durante el balance de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera de este año, que concluyeron el pasado domingo con la clausura oficial de las barracas.

Pacheco destacó la "notable incorporación" de los jóvenes en las cofradías y procesiones, aunque el público joven también era parte importante entre los espectadores, lo que "constata que hay relevo generacional", algo en lo que también incidió José Ignacio Sánchez Ballesta, presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías.

El edil también destacó la visita de la reina emérita junto a las infantas, que disfrutaron de la procesión de Los Salzillos del Viernes Santo -que este año conmemoraba su 425 aniversario- desde el palco del Palacio episcopal.

Entre los grandes actos festivos, el Entierro de la Sardina volvió a ser el evento más multitudinario, seguido del Bando de la Huerta, aunque "la Batalla de las Flores también superó todas las expectativas", destacó Pacheco.

Ocupación hotelera

La ocupación hotelera alcanzó un 74,85 por ciento de media conjunta entre Semana Santa y Fiestas de Primavera, un incremento del 4 por ciento respecto a 2025 y un nuevo récord para la ciudad.

Durante la Semana Santa, la ocupación media del 70,62 por ciento -un aumento del 5 por ciento-, con picos del 95,97 por ciento en Viernes Santo y del 92,12 por ciento en Sábado Santo, mientras que en el conjunto del Puente Santo se alcanzó un 79,57 por ciento, también récord.

Por su parte, durante las Fiestas de Primavera, la ocupación media alcanzó el 81,80 por ciento, con un 88,56 por ciento durante el Bando de la Huerta y un 94,15 por ciento durante el Entierro de la Sardina.

Además, la rentabilidad el día del Bando supera por primera vez los 70 euros, con un precio medio de 84,93 euros, mientras que en el Entierro fue de 105 euros.

La rentabilidad el día del Bando supera por primera vez los 70 euros

Proyección internacional

Por otro lado, los extranjeros que más consultas realizaron en oficinas de turismo durante la Semana Santa fueron los británicos, seguidos de norteamericanos, franceses y alemanes. Y, en las Fiestas de Primavera solo cambia el segundo puesto del ránking, ostentado en este caso por los belgas.

En cuanto al turismo nacional, las comunidades autónomas que más visitantes han aportado, como suele ser habitual, fueron la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Andalucía.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia ha alcanzado cifras récord en su actividad digital durante los festejos. Las redes sociales municipales han registrado un total de 14.723.085 reproducciones, con especial protagonismo de Instagram (7.309.131), seguido de Facebook (6.064.245), TikTok (972.309) y Twitter (377.400). Estos datos suponen el mejor resultado histórico, más del doble que en 2025 (5,5 millones).

Repunte en el Bando

Aunque los buenos datos de ocupación hotelera se hicieron esperar. "El incremento de los precios del combustible ha pasado factura", declaró Felipe Saldaña, presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (Ashomur), quien detalló que hasta que faltaban 10 días para la Semana Santa no se completaron las reservas. Pero, finalmente, acompañó el buen tiempo y también supuso una mejora las frecuencias de trenes de Ouigo, agregó el presidente de Ashomur.

De las Fiestas de Primavera, Saldaña resaltó el repunte durante los últimos 4 años durante el Bando, día que ahora es festivo y en el que los hoteles pueden alcanzar el lleno.

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En el mismo sentido se expresó Carmen Antón, presidenta de la Oficina de Congresos de Murcia, quien resaltó que "aún hay espacio para crecer" y que los hoteles se podrían llenar durante los primeros días de la Semana Santa -en concreto, lunes, martes y miércoles- gracias a la ampliación del programa de actividades.